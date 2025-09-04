Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

La star di Io e Annie fu tra le prime dive del mondo del cinema ad indossare un capo creato appositamente dallo stilista italiano.

Negli anni '70, Giorgio Armani rimase particolarmente colpito dal look di Diane Keaton nel film di Woody Allen, Io e Annie. Uno stile che Armani propose di replicare all'attrice per la Notte degli Oscar.

Diane Keaton era candidata come miglior attrice protagonista proprio per il film di Allen e accettò il consiglio dello stilista italiano che avviò la sua proficua collaborazione con il cinema.

L'outfit di Diane Keaton agli Oscar 1978 firmato Giorgio Armani

Seguendo le indicazioni di Armani, Diane Keaton ritirò il premio come miglior attrice indossando proprio una giacca Armani con un taglio considerato maschile e dai toni neutri con una gonna a strati: "Volevo vestire la donna che vive e lavora" dichiarò Armani.

Woody Allen e Diane Keaton in una scena di Io e Annie

Un look particolarmente inedito per il red carpet dell'epoca e diventato sin da quel momento iconico e fonte d'ispirazione per gli outfit femminili degli anni a venire.

L'idea di Giorgio Armani per l'outfit di Diane Keaton

Giorgio Armani è scomparso a 91 anni e nel corso della sua carriera ha vestito alcune delle più importanti star di Hollywood, da Michelle Pfeiffer a Julia Roberts, da Richard Gere a Leonardo DiCaprio e Cate Blanchett.

Anni fa, la figlia Roberta Armani disse: "Mio padre ammirò la performance e lo stile di Keaton in Io e Annie e le propose di vestirsi così agli Oscar 1978. Un evento storico perché Diane Keaton fu la prima attrice a portare vestiti firmati Armani agli Oscar, contribuendo a ridefinire il 'power dressing' hollywoodiano.

La stessa Diane Keaton anni dopo, in un volume Rizzoli, ricordò: "Giorgio mi fornì un look che onorava il mio amore per blazer e layers". Nel 1978, Diane Keaton vinse il suo primo e unico Oscar alla miglior attrice protagonista indossando proprio un outfit pensato per lei proprio da Giorgio Armani, che consolidò definitivamente il suo legame con Hollywood da American Gigolò vestendo Richard Gere.