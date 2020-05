Dynasty 3, su Netflix in streaming da oggi

Dynasty 3 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile la terza stagione della serie ispirata al grande classico andato in onda dal 1981 al 1989 su ABC.

La serie drammatica è basata sulle vicende della famiglia Carrington: la figlia maggiore Fallon è pronta a subentrare a suo padre nella gestione della multinazionale di famiglia, ma l'arrivo di una nuova e giovanissima matrigna manda tutto all'aria. Tra rivalità, misteri, segreti, gelosie e vendette trasversali, seguiamo una nuova dinastia mentre cerca la sua strada. Il pilot di Dynasty è stato annunciato a settembre 2016, per poi diventare uno show vero e proprio nell'ottobre 2017 su The CW e su Netflix a livello internazionale dal 12 ottobre 2017, settimanalmente il giorno dopo la messa in onda statunitense.

Dynasty: il poster della serie

The CW ha rinnovato la serie per una quarta stagione il 7 gennaio 2020. Piccola curiosità per i fan della serie classica: nel primissimo episodio assistiamo a un flashback in cui un giovane Steven sta suonando il pianoforte. Se ci fate attenzione, sentirete in quel motivetto la sigla originale di Dynasty! Nel cast troviamo Nathalie Kelley, Brianna Brown, Elizabeth Gillies, Alan Dale, Grant Show, James Mackay, Robert Christopher Riley e Rafael de la Fuente.

Dynasty 3 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.