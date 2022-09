Dynasty 5, su Netflix in streaming da oggi

Dynasty torna su Netflix in streaming nel catalogo di settembre 2022: disponibile per tutti gli utenti la quinta stagione della chiacchierata serie ispirata al grande classico televisivo.

Nella quinta stagione di Dynasty, i Carrington continuano a destreggiarsi tra gli affari e la famiglia. Tra le reti di acquisti e gli aeroporti, stanno osando davvero tanto, ma non sarà facile, soprattutto per gli sposi Fallon e Liam. Sfortunatamente non ci sarà una sesta stagione della serie e non ci saranno, probabilmente, chance per "salvare" o far rivivere la serie. Nell'intervista al cast allo Zach Sang Show, Liz Gillies ha dichiarato di aver elaborato il finale della serie.

Dynasty: il poster della serie

Lo scorso maggio il canale CW ha deciso di non rinnovare ben sei serie, tra cui Charmed, Roswell New Mexico, In the Dark, The 4400, Naomi e proprio Dynasty. Naomi non è stata rinnovata dopo una sola stagione; il reboot di The 4400 termina dopo una sola stagione; Roswell, New Mexico, Charmed e In the Dark termineranno dopo quattro stagioni. A non essere stati rinnovati da CW sono stati anche Batwoman e DC's Legends of Tomorrow. Per quanto riguarda i rapporti tra DC e CW, ad andare avanti saranno The Flash, Supergirl e Superman & Lois. Il network ha già ordinato anche Gotham Knights, Walker: Independence e The Winchesters.