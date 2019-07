Dwayne Johnson: "Forse un giorno sarò il Superman nero"

Dwayne Johnson ha accennato alla possibilità di vedere sul grande schermo un Superman nero. Lo ha spiegato a Variety parlando delle sue opinioni sui diversi cambiamenti di Hollywood in questi anni,

L'attore, in occasione della premiére di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, ha detto la sua sul mondo dei cinecomics, spiegando come secondo lui ci sia una situazione di grande apertura negli ultimi anni: Credo che stiano andando nella giusta strada. Penso che ovviamente Marvel abbia fatto un lavoro eccezionale nella costruzione. E poi, sai, per me c'è DC Comics, stiamo facendo Black Adam con Warner Bros e DC Comics. Siamo molto gasati per quel progetto. Quindi penso che tutto cresca e si evolva, che prendi il polso della società ed è ciò che succede penso anche qui a Hollywood. In particolare nei franchise, con i personaggi, e con le compagnie quotate in Borsa, che sono molto sensibili a quel tipo di cose. Quindi sì, credo stiano facendo un ottimo lavoro.

The Rock explains why a black superman isn't actually that far off in the future #HobbsAndShaw pic.twitter.com/ivjk8ErLla — Variety (@Variety) 14 luglio 2019

Dopo aver parlato di Black Adam, che inizierà a girare a inizio 2020, Dwayne Johnson ha buttato lì una breve frecciatina, proponendosi alla DC Films come il prossimo Superman: "Forse un giorno vedremo un Superman di colore. Lo state guardando in questo momento!"

Chissà se la sua richiesta verrà mai esaudita, sicuramente sarebbe bello vedere The Rock cimentarsi in questo ruolo. L'ipotesi non è comunque nuova nel mondo dei cinecomic: infatti si era già parlato di questa possibilità quando, in seguito all'apparente uscita di scena di Henry Cavill, quando si candidò per la parte Michael B. Jordan, già Killmonger nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Dwayne Johnson tornerà al cinema con Jumanji: The Next Level, in Jungle Cruise della Disney e su Netflix in Red Notice, con Ryan Reynolds e Gal Gadot.