Dwayne Johnson si fa in due: l'attore sorprende alcuni fan al Museo delle Cere di Madame Tussauds

Dwayne Johnson ha sorpreso alcuni fan al Museo delle Cere di Madame Tussauds di Las Vegas; l'attore si è recato sul luogo per "battezzare" la sua nuova statua di cera.

Quanto sarebbe bello andare al Museo delle Cere di Madame Tussaud e scattare una foto in compagnia dei propri beniamini? Una cosa del genere è stata resa possibile da Dwayne Johnson, che ha deciso di sorprendere alcuni suoi fan e di "sdoppiarsi" per battezzare la sua nuova statua di cera. L'attore ha poi condiviso il video sui suoi canali social e ha scritto: "'Sto tremando!'. Amo questi ragazzi! Questa settimana sono andato a Las Vegas per alcuni affari personali e ho deciso di fare un salto al Museo delle Cere di Madame Tussaud per inaugurare la mia nuova statua".

Dwayne Johnson ha proseguito: "Ho fatto una sorpresa ad alcuni miei fan. Loro si sono terrorizzati! Posso dire che questa è la parte più bella del mio lavoro!". Non è la prima volta che The Rock si lascia andare a sorprese del genere.

In passato, infatti, Dwayne Johnson ha sorpreso un intero bus di fan con regali da migliaia di dollari. Il suo obiettivo era quello di "portare un po' di gioia a delle brave persone".