Dwayne Johnson sorprende un intero autobus di fan con regali da migliaia di dollari

Dwayne Johnson ha scelto Instagram per condividere un meraviglioso video con i suoi 279 milioni di follower, in cui la star 49enne si auto-definisce "Dwanta Claus" sorprendendo un autobus carico di fan con regali da migliaia di dollari e rivelando di aver intenzione di portare "un po' di gioia a delle brave persone".

Nel filmato Johnson si ferma per fare la sua solita domanda al bus carico di fan che si ferma fuori dalla sua lussuosa casa: "Ehi, ragazzi, sapete dove posso trovare The Rock?" Il gruppo di persone urla gioiosamente al che l'attore risponde: "Ciao a tutti, volevo solo salutarvi e.... darvi alcuni regali".

La star ha quindi regalato a tutti i presenti sull'autobus un abbonamento gratuito a Netflix per un anno, alcune delle sue bevande energetiche, la sua tequila Teremana, 500 dollari per i loro acquisti natalizi, l'ultimo modello di un noto brand di televisori e una XBox.

Dwayne Johnson, inoltre, come se tutto ciò non fosse abbastanza, ha detto ai fan di cancellare i loro programmi per la serata e li ha invitati a prendere parte, come ospiti speciali, alla prima mondiale del suo nuovo film: Red Notice. Uno dei fan dell'attore, intervistato subito dopo l'incontro, ha esclamato: "Ho sempre voluto incontrare The Rock, è una persona semplicemente fantastica".