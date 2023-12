Dwayne Johnson ricrea un iconico meme per Natale

Dwayne Johnson, detto The Rock, ricrea un iconico meme per Natale regalando una risata ai suoi fan.

Dwayne Johnson ha ricreato un iconico meme per Natale regalando ai suoi followers un po' di allegria. La star 51enne ha riproposto su Instagram un'iconica sua istantanea del 1994 che è andata più volte virale sui social.

Di seguito potete vedere il post di Dwayne Johnson:

Dwayne Johnson: "La mia statua di cera deve aggiornare qualche dettaglio, tipo il colore della pelle"

Nella video The Rock ricrea l'iconico look anni '90 indossando una collana a catena e un maglione dolcevita nero attillato con un marsupio in vita come tocco finale. L'attore ha deliziato i fan camminando per caso sua e cantando una divertente rivisitazione di The Christmas Song scherzando sul suo iconico look anni '90.

In passato Dwayne ha rivisitato più volte questo look in modo umoristico, etichettandolo come "#BuffLesbian" su Instagram e ricreandolo anche al Saturday Night Live.

"Castagne arrostite su un fuoco all'aperto, il rock degli anni '90 che ti pizzica il naso. Sto camminando lungo il corridoio con un aspetto figo da morire, dai un'occhiata ai miei fantastici vestiti. Tutti sanno che un tacchino e un po' di cammello - voglio dire, il vischio - aiutano a rendere la stagione raggiante. Anche se è stato detto molte volte in molti modi, buon Natale a te" ha cantato The Rock.

I prossimi film

Prossimamente Dwayne affiancherà Chris Evans come protagonista di Red One e sarà protagonista di The Smashing Machine, film di Benny Safdie sul campione di MMA Mark Kerr. Inoltre l'attore farà parte del remake live-action di Oceania.