Dwayne Johnson: la mamma irrompe durante l'ospitata al Tonight Show col suo ukulele (VIDEO)

Ata Johnson, mamma della star Dwayne Johnson, è intervenuta durante un'apparizione del figlio al Tonight Show monopolizzando la scena ed esibendosi con il suo ukulele in un duetto col figlio di fronte all'inredulità di Jimmy Fallon.

Dwayne Johnson è intervenuto al Tonight Show lo scorso mercoledì per parlare della serie tv sulla sua vita, lo show NBC Young Rock, ma la madre Ata si è intromessa rubando la scena al figlio. Quando Jimmy Fallon ha menziunato quanto sia brava Ata Johnson con l'ukulele, The Rock l'ha fatta uscire fuori e lei ha subito monopolizzato l'intervista parlando del suo passato e delle sue doti canore per poi tirar fuori l'ukulele e improvvisare un duetto col figlio sulle note della canzone tradizionale "Savalivali means Go for a Walk". Ata ha poi dedicato una melodia al presentatore Jimmy Fallon intonando "We love Jimmy".

La star di Fast and Furious ha poi commentato su Twitter l'accaduto scrivendo: "Mia madre AMA chiaramente @jimmyfallon (penso più di me, dato che non mi ha mai cantato questa canzone!?)"

Vi ricordiamo che Young Rock è una sit-com che racconta l'infanzia e l'adolescenza di Dwayne Johnson mostrando il divo a 10, 15 e 20 anni (interpretato da Adrian Groulx, Bradley Constant e Uli Latukefu). In aggiunta, il vero The Rock interpreterà se stesso nel 2032, quando l'ex wrestler e star del cinema diventerà Presidente. A dargli manforte, come svela EW, ci saranno Rosario Dawson e Randall Park.

