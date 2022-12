Dwayne Johnson ha augurato un Felice Natale ai suoi fan... indossando un tutù

Dwayne Johnson ha deciso di augurare un "Felice Natale" a tutti i suoi fan con un simpatico video in cui lo vediamo indossare non il suo ctume da supereroe DC, ma... Un tutù!

Dwayne "The Rock" Johnson sembra stare passando le feste con gioia e serenità, e il suo ultimo post Instagram ci ha mostrato anche quanto si stia divertendo con la propria famiglia...

"Infine, i piccoli tornado volevano che Dwanta Claus indossasse un tutù per il suo trucco natalizio. Ma il tutù entrava solamente in UNA delle gambe di Dwanta. Quindi hanno eliminato la parrucca spingendo Dwanta a indossare il tutù intorno al COLLO come una sciarpa . Ma la testa di Dwanta era così grande che non potevamo infilare il tutù fino al collo, quindi è stato costretto a indossarlo come una corona. Ma soprattutto, Dwanta ha detto che 'In nessun MODO questa storia verrà mai pubblicata su @instagram'. A proposito, qualcuno ha visto la dignità di Dwanta da qualche parte?", si legge in accompagnamento al video.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, dati gli ultimi sviluppi interni ai DC Studios, Johnson non sembra granché infastidito da quanto sta accadendo a livello di organizzazione del nuovo universo DC. Negli ultimi giorni, infatti, Warner e la costruzione del suo attuale universo cinematografico basato sulla celebre IP sono infatti sulla bocca di tutti, dopo che l'arrivo ai vertici di James Gunn e Peter Safran si è portato dietro alcuni stravolgimenti che hanno fatto e continuano a fare parecchio discutere. Fra questi troviamo anche le più recenti notizie relative al Black Adam di Dwayne Johnson.

