Dwayne Johnson e gli effetti della pandemia: "Fa bene al mio matrimonio"

Nonostante tutto il mondo stia vivendo un periodo particolarmente stressante, Dwayne Johnson ha raccontato su Instagram come questa pandemia mondiale stia avendo degli effetti positivi sul suo matrimonio con Lauren Hashian, sposata in gran segreto lo scorso agosto.

Lo scorso sabato, infatti, la star di Fast & Furious ha risposto alle domande che i fan gli stanno ponendo sul suo matrimonio e su come sta vivendo l'isolamento con la moglie. Dwayne Johnson ha raccontato di qualche piccola difficoltà ma di come lui e Lauren stiano provando a essere calmi l'uno con l'altra: "Stiamo facendo del nostro meglio in questo periodo stressante. La quarantena sta avendo un effetto molto positivo sul mio matrimonio. Ci siamo resi conto abbastanza rapidamente di quanto fosse importante per noi essere estremamente premurosi ed empatici l'uno verso l'altro. Diventare ascoltatori migliori. In questi momenti, siamo più emotivi e non siamo pienamente lucidi come al solito. A volte ti senti irascibile e potresti rispondere male al tuo partner senza volerlo, come abbiamo fatto noi a volte. Quando ciò accade, afferra il tuo partner per le spalle, come ho fatto con Lauren. Guardalo negli occhi con convinzione e digli "Baby non ti stai sbagliando, non sei abituata ad avere ragione" e poi conta i secondi necessari a far ridere entrambi. Poi la notte pensate a fare altri bambini!"

Consigli utili e ironici per tutti quelli che stanno vivendo questa quarantena con il proprio partner, proprio come The Rock che, come molti suoi colleghi, sta rispondendo a molte domande dei fan sui social network durante questo periodo, tra cui cosa pensa sull'essere famosi: "La mia risposta a questa domanda si è evoluta nel tempo. Non odio questo status ma non lo amo, ma sono molto grato. Non mi piace reagire in modo eccessivo alla fama, cerco di essere sempre moderato"