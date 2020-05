Dwayne Johnson ed Emily Blunt di nuovo insieme per il film di supereroi Ball and Chain

Dwayne Johnson e Emily Blunt torneranno a recitare insieme in Ball and Chain, film di supereroi incentrato su una coppia dotata di superpoteri che funzionano solo quando i due sono insieme.

La coppia di Jungle Cruise composta da Dwayne Johnson ed Emily Blunt tornerà a collaborare per il film di supereroi Ball and Chain, firmato dalla coautrice di The Big Sick Emily V. Gordon.

A Quiet Place - Un posto tranquillo: Emily Blunt in un'immagine del film

Ball and Chain, adattamento dell'omonimo fumetto pubblicato negli anni '90 e firmato da Scott Lobdell, vede protagonisti Mr. e Mrs. Smith, una coppia di sposi che lotta per tenere a bada i propri superpoteri che funzionano solo quando i due si trovano insieme. Netflix sarebbe interessata ad acquisire il progetto che sarà prodotto da Dwayne Johnson con la sua Seven Bucks.

The Rock ed Emily Blunt hanno recitato fianco a fianco nell'adventure movie Disney Jungle Cruise, che avrebbe dovuto uscire il 24 luglio negli USA, ma la cui uscita è slittata all'estate 2021.