Dwayne Johnson con la gonna al Met Gala: "In Polinesia è segno di virilità"

Dwayne Johnson ha sfoggiato un frac nero in mohair e un papillon abbinati a una gonna a pieghe in tinta mentre percorreva il tappeto rosso del Met Gala 2026 mano nella mano con sua moglie, Lauren Hashian.

La gonna di Dwayne Johnson al Met Gala 2026 è un omaggio alle sue origini polinesiane

Interrogato sul look, realizzato su misura dallo stilista Thom Browne, Johnson ha spiegato che era in parte ispirato alla cultura polinesiana, in cui gli "uomini più virili" indossano la gonna. Il frac presentava oltre 350 metri di nastri di seta pieghettati a mano, secondo lo stilista.

"Mi sento benissimo!", ha detto Johnson quando i giornalisti gli hanno chiesto come ci si sentisse a indossare una gonna. "All'inizio, [il team di Thom Browne] mi ha mandato le illustrazioni e [mi ha chiesto]: 'Ehi, a Deej andrà bene questa gonna a pieghe?' E io ho risposto: 'Senti, nella nostra cultura, la cultura polinesiana, indossiamo i lavalava, indossiamo le gonne'. Gli uomini più virili, non che io sia uno di loro, ma gli uomini più virili indossano lavalava e gonne".

Dwayne Johnson con il frac dotato di gonna al Met Gala 2026

La lotta della star contro la mascolinità tossica

Non è la prima volta che Johnson parla di mascolinità. Alla CinemaCon 2026, mentre promuoveva il film live-action della Disney Oceania, aveva affermato che la "vera mascolinità" per gli uomini di tutte le età consiste nel dare forza alle donne della loro vita.

"L'eroina della nostra storia non è una principessa. È una guerriera", aveva detto Johnson al pubblico della CinemaCon, aggiungendo che il suo ruolo di Maui è quello di guidare e sostenere l'eroina protagonista. "Tutti gli uomini di tutte le età dovrebbero sostenere, aiutare e difendere tutte le donne. Ecco com'è la vera mascolinità".

Jumanji - The Next Level: Kevin Hart, Dwayne Johnson in una scena del film

I blockbuster di Dwayne Johnson in arrivo al cinema

Tra i titoli più attesi con protagonista la star c'è sicuramente il remake live-action di Oceania, dove Johnson tornerà nei panni di Maui, il semidio già doppiato nella versione animata, stavolta in carne e ossa. Parallelamente, continua a orbitare attorno ai franchise che lo hanno reso una star globale: tornerà nel prossimo capitolo di Jumanji, di cui recentemente è stato svelato il titolo, e dovrebbe far ritorno anche nell'ultimo capitolo di Fast & Furious.