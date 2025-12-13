Disney, Bob Iger critica l’accordo Netflix/Warner Bros: "Rischi per consumatori e creatività"

In attesa dell'evoluzione dell'intricata vicenda della cessione di Warner Bros., dopo l'annuncio dell'accordo per l'acquisizione da parte di Netflix e l'entrata in scena di Paramount, il CEO Disney Bob Iger ha criticato apertamente l'operazione.

In un'intervista a Squawk Box di CNBC, Bob Iger ha espresso tutte le sue perplessità sullo strombazzato accordo tra Netflix e Warner Bros. ancora in attesa di definizione e messo a repentaglio anche dall'offerta di Paramount.

Bob Iger perplesso per l'accordo sulla cessione di Warner Bros.

"È bello essere un osservatore e non un partecipante" ha esordito Iger "Non abbiamo stabilito se prenderemo una posizione o meno" prima di proporre una riflessione sull'argomento che ha creato un dibattito anche online.

Daniel Radcliffe in Harry Potter e la pietra filosofale targato Warner Bros.

_ "Prima di tutto, guarderei all'impatto sul consumatore. Una singola azienda finirebbe per avere una leva sui prezzi che potrebbe essere considerata negativa o dannosa per il consumatore? E con una quantità significativa di abbonamenti streaming in tutto il mondo, questo darebbe davvero a Netflix una leva sui prezzi nei confronti del consumatore che non sarebbe necessariamente salutare?"_.

L'impatto sulla creatività e sull'economia dell'entertainment

"Inoltre, guarderei all'impatto che potrebbe avere su quella che definirei la comunità creativa" ha proseguito Bob Iger "ma anche sull'ecosistema della televisione e del cinema, in particolare sui lungometraggi. Le sale cinematografiche, che ovviamente distribuiscono i nostri film in tutto il mondo, operano con margini relativamente ridotti".

L'amministratore delegato conclude con una considerazione sulla realtà che lui guida: "È un business globale molto, molto importante. E penso che noi vi abbiamo certamente partecipato in modo molto significativo. Abbiamo investito 33 miliardi di dollari in film negli ultimi 20 anni. Disney è attenta a proteggere la salute di quel business [...] l'ecosistema mediatico globale".

Netflix ha offerto 83 miliardi di dollari per gli studi cinematografici e televisivi di Warner Bros., oltre a HBO Max ma nei giorni successivi è arriva una nuova proposta di Paramount, economicamente più vantaggiosa rispetto a quella della concorrenza.