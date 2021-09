Dustin Hoffman, Sam Neill e Derek Jacobi nel cast della commedia Mr. Shaw Goes To Hollywood

Dustin Hoffman, Sam Neill e Derek Jacobi e altre star unite per raccontare l'incursione di George Bernard Shaw a Hollywood nel 1933 nella commedia Mr. Shaw Goes To Hollywood.

Il premio Oscar Dustin Hoffman, Sam Neill e Derek Jacobi sono alcune delle star del ricco cast di Mr. Shaw Goes To Hollywood, commedia che vede coinvolti anche Eileen Atkins, Aidan Turner, Roger Allam e Brittany Snow.

Ambientato nel 1933, Mr. Shaw Goes To Hollywood racconta di come il celebre drammaturgo George Bernard Shaw (Derek Jacobi), abbia visitato Hollywood con la sua formidabile moglie, Charlotte (Eileen Atkins). L'idea di trasformare l'opera teatrale di maggior successo di Shaw, Pigmalione, in un film è stato un argomento caldo di conversazione mentre i grandi di Hollywood si contendevano la sua attenzione nel disperato tentativo di far parte del prossimo grande film. In che modo lo scrittore e riformatore sociale di origine irlandese si è unito all'élite di Hollywood e, cosa forse più importante, aveva davvero intenzione di vendere i diritti della sua amata storia a uno studio cinematografico? Mr. Shaw Goes to Hollywood racconta la storia di ciò che sarebbe potuto accadere prima che il mondo conoscesse l'opera teatrale nella sua veste di musical, My Fair Lady.

Dustin Hoffman interpreterà il leggendario boss Louis B Mayer, co-fondatore della MGM. Aidan Turner sarà Clark Gable e Sam Neill interpreterà il magnate William Randolph Hearst.

Simon Callow dirigerà il film scritto dal sette volte premio Emmy Mark Saltzman, autore dell'omonima pièce teatrale. Le riprese si terranno a fine anno in Inghilterra.