Dungeons & Dragons: alcune scene potrebbero essere modificate a causa delle nuove regole sanitarie

L'imminente film fantasy Dungeons & Dragons di Paramount, diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, dovrà essere probabilmente modificato prima delle riprese a causa della pandemia di Coronavirus e delle nuove regole sanitarie disposte per poter lavorare in tutta sicurezza sui set cinematografici.

Dungeons & Dragons è una pellicola basata sul famosissimo gioco di ruolo fantasy, in circolazione dagli anni '70, che arriva dopo il flop del live action omonimo datato 2000 con Jeremy Irons. Stavolta le aspettative da parte dei fan sono alte ma, viste le nuove disposizioni sanitarie sui set, probabilmente la sceneggiatura subirà qualche modifica, in particolare per quanto riguarda le scene di lotta molto affollate. In un'intervista a The Hollywood Reporter, i due registi hanno raccontato come stanno progettando di girare dopo la pandemia:

"Il mondo intero cambierà radicalmente. Sono presenti queste scene con grandi folle che siamo ora ripensando e dobbiamo decidere se vale la pena preservarle o se dovremmo provare a trovare un altro modo per entrare nelle scene che stavamo immaginando"

Dungeons & Dragons: Joe Manganiello svela i segreti del gruppo di star coinvolte in The War of Dragons

Sfortunatamente, questo film è già stato influenzato dalla pandemia che ha colpito tutto il mondo. Infatti, l'uscita di Dungeons & Dragons era originariamente prevista per novembre 2021, ma è stata posticipata a maggio 2022. Sicuramente, questo ritardo darà a Francis Daley e Jonathan Goldstein il tempo di apportare tutte le modifiche necessarie alla loro sceneggiatura.

Al momento si sa poco di quello che è già stato scritto per la sceneggiatura del film fantasy, quindi non possiamo calcolare quante potrebbero essere le modifiche che dovranno essere fatte. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, sperando di avere maggiori notizie sull'avanzamento delle riprese.