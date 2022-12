Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri avrà due libri prequel

Anche se mancano ancora alcuni mesi all'uscita di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, i fan più curiosi avranno la possibilità di costruirsi un'idea anticipata sul film. La pellicola verrà, infatti, preceduta dall'uscita di alcuni libri introduttivi.

In base a quanto recentemente riportato da comicbook.com si tratta nello specifico di due romanzi, i quali faranno da prequel alla storia di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves: The Road to Neverwinter, scritto da Jaleigh Johnson è attualmente disponibile in preorder su Amazon a circa 29,99 dollari. Si tratta di una storia mirata a un pubblico adulto di cui, al momento, conosciamo solamente la seguente descrizione: "Ogni gruppo di avventurieri ha una missione iniziale. Unisciti a Edgin Darvis e al suo team di eroici (beh, occasionalmente eroici) rapinatori in questo prequel ufficiale del film Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri".

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves: The Druid's Call, scritto da E. K. Johnston, e sempre disponibile sia in pre-order su Amazon sia come kindle a 10,99 dollari che in formato fisico a 19,99 dollari, viene invece così descritto: "Scopri le potenti origini druidiche di Doric in questo emozionante prequel per giovani adulti del film Dungeons & Dragons: L'onore tra i ladri".

Se fan dei gadget, vi segnaliamo anche il recente rilascio dei Dicelings, giocattoli che si trasformano da un enorme dado a venti facce in un classico mostro di Dungeons & Dragons.

Dungeons & Dragons: l'onore dei ladri è diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley con una sceneggiatura di Jonathan Goldstein, John Francis Daley e Michael Gilio basata su una storia di Chris McKay & Michael Gilio.

Il lungometraggio arriverà il 30 marzo 2023 al cinema.