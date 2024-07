Beetlejuice Beetlejuice, Winona Ryder: "Mi sono incontrata in segreto con Tim Burton per decenni"

Winona Ryder ha provato per decenni a realizzare un sequel di Beetlejuice tanto da incontrarsi segretamente col regista Tim Burton** più e più volte. Obiettivo comune, tornare a raccontare le avventure della famiglia Deetz e dello spiritello malefico che li tormenta dopo essere stato involontariamente contattato dai vecchi padroni di casa deceduti. L'attrice ha confessato ad Harper's Bazaar di non aver mai rinunciato al progetto che ha preso vita quasi trentacinque anni dopo l'uscita dell'originale.

"Ci sono state un sacco di volte in cui i miei agenti non sapevano neppure che lo avrei incontrato", ha detto Winona Ryder riferendosi ai meeting con Burton.

Il regista ha confermato gli incontri, spiegando che nel corso degli anni sono stati concepiti numerosi soggetti per il sequel, "da Beetlejuice va nello Spazio Profondo a Beetlejuice fa qualunque cosa. Ne abbiamo parlato a lungo, ma non ho capito come mai il film sia così popolare".

Tim Burton ha poi ricordato l'incontro con l'allora adolescente Winona Ryder ai tempi di Beetlejuice: "Quando l'ho conosciuta, mi ha ricordato come mi sentivo da adolescente. E possedeva ciò che amo negli attori. Può dire qualunque cosa attraverso gli occhi, rispecchiano la sua anima. Così senza bisogno di dialogo esprime tante emozioni. Questo è il motivo per cui facciamo film."

Beetlejuice Beetlejuice: un primo piano di Michael Keaton

Il ritorno di Lydia Deetz

In Beetlejuice - Spiritello porcello, Winona Ryder interpretava l'adolescente arrabbiata Lydia Deetz, che viene perseguitata dallo spiritello sessuomane interpretato da Michael Keaton.

"Tim Burton è eccezionale nello scegliere gli attori" ha spiegato Keaton. "Non sempre gli viene riconosciuto il merito, ma se guardate i suoi film, ha sempre scelto cast davvero eccezionali".

E stavolta Burton ha scommesso sulla star del suo Mercoledì, Jenna Ortega, affidandole il ruolo della figlia del personaggio di Winona Ryder, Astrid Deetz.

"Mi ha sicuramente aiutato a sentirmi meno sola", ha detto Ortega, parlando del sostegno della collega sul set di Beetlejuice Beetlejuice. "Sul set ti senti molto solo, può essere spaventoso. Poter parlare con qualcuno che conosce bene questo ambiente e che la sperimentato tutto questo in prima persona è stata una grande fonte di conforto per me. Non potrò ringraziarla abbastanza per questo".

Beetlejuice Beetlejuice inaugurerà la mostra del Cinema di Venezia per poi arrivare nei cinema italiani il 5 settembre.