Dune, le reazioni della stampa a Venezia 78: "Voglio vedere il resto della storia"

Dune è, sicuramente, uno dei titoli più attesi dell'anno e, negli ultimi giorni, tutti ne stanno parlando a causa della sua presentazione in anteprima mondiale alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ma quali sono le reazioni della stampa al Festival?

Il romanzo di Frank Herbert è ritenuto estremamente difficoltoso da adattare e ha influenzato capolavori quali Star Wars, i film di Hayao Miyazaki e altri progetti. Nonostante questo, Denis Villeneuve ha provato a raccogliere il testimone di David Lynch e a dare vita alla sua versione di Dune. Com'è ovvio, la stampa ha iniziato a pubblicare le prime recensioni.

Steve Weintraub di Collider ha dichiarato: "So che la norma sui social media, ormai, è quella di sproloquiare su qualsiasi cosa, soprattutto su un film dopo la sua uscita. Credetemi quando vi dico che Dune è un capolavoro non soltanto della fantascienza ma del cinema tout court. Non mi sentivo così trasportato in un altro mondo da tantissimo tempo a questa parte. In Dune funziona tutto quanto. Dalla colonna sonora di Hans Zimmer alla fotografia di Greig Fraser fino ai costumi di Bob Morgan e Jacqueline West. Sembra che per girare questo film la produzione sia andata dall'altra parte della galassia. Le due ore e mezza del film volano! Il mio più grande dispiacere è che non sia durato sei ore. In un mondo perfetto, Dune sarebbe una hit e Villeneuve dirigerebbe subito i sequel. Voglio subito vedere il resto della storia!".

Anche noi di Movieplayer abbiamo avuto modo di vedere l'ultimo film diretto da Denis Villeneuve e ne abbiamo parlato nella recensione di Dune.

Infine, Rafael Motamayor di Collider hanno dichiarato: "Dune può essere il prossimo grosso franchise. Ho veramente amato questo film, la sua epica, la sua estetica e la rappresentazione dell'archetipo messianico. Potrebbe risultare un po' lungo ma le due ore e mezza volano!".