Dune: la reazione di James Gunn al trailer con Dave Bautista: "Sembra fantastico"

James Gunn ha commentato il trailer di Dune su Twitter e in particolare la presenza di Dave Bautista, la star del suo Guardiani della Galassia e non è riuscito a trattenere l'entusiasmo.

Il trailer di Dune di Denis Villeneuve ha elettrizzato i fan che attendono la nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert. Tra le reazioni illustri al trailer spicca quella di James Gunn, intervenuto su Twitter per commentare anche la presenza di Dave Bautista, col quale ha lavorato in Guardiani della Galassia.

"Sembra fantastico. Non vedo l'ora. E, oh, quegli sprazzi di Dave Bautista" ha scritto Gunn nel tweet.

James Gunn è attualmente impegnato nella lavorazione di The Suicide Squad, nuova versione cinematografica del team di supercattivi DC, dopo il deludente Suicide Squad di David Ayer. In seguito Gunn tornerà ad occuparsi di Guardiani della Galassia, per dirigere il terzo volume del franchise Marvel, dopo l'iniziale allontanamento della Disney.

Dune racconta la storia di Paul Atreides, un giovane a cui è assegnato un destino che andrà al di là della sua comprensione. Atreides deve viaggiare sul pianeta più pericoloso dell'universo per garantire il futuro della sua famiglia e della sua gente. Nel frattempo forze malvagie si affrontano in un conflitto esploso per ottenere la fornitura esclusiva sul pianeta della risorsa più preziosa esistente e solo coloro che sapranno vincere la paura potranno sopravvivere.

Il cast di Dune è composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem e David Dastmalchian. L'uscita del film è prevista per il 18 dicembre.