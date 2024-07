Dune: Prophecy, le origini delle Bene Gesserit nel trailer della serie prequel di HBO

HBO ha diffuso in streaming un nuovo trailer di Dune: Prophecy, la serie prequel del dittico cinematografico di Denis Villeneuve ambientato 10mila anni prima delle due pellicola che raccontano la storia di Paul Atreides.

Lo show mostrerà quindi la nascita della sorellanza che avrà come unico scopo quello di architettare un piano intricato e della durata di millenni per conquistare il dominio dell'universo. I sei episodi debutteranno su HBO a novembre.

Dune: Prophecy, precedentemente intitolato Dune: The Sisterhood, è basato sul libro Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Secondo la sinossi ufficiale, la serie "segue le Sorelle Harkonnen (Watson, Williams) mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la mitica setta conosciuta come Bene Gesserit".

Il trailer mostra infatti i primi giorni delle Bene Gesserit e un sacco di complotti e intrighi per il controllo dell'universo. In precedenza prevista per l'uscita esclusiva in streaming su Max, grazie a una riformulazione della propria strategia, la serie è stata rinominata HBO Originals.

Dune 3 in sviluppo, confermato il ritorno di Denis Villeneuve

Emily Watson e Olivia Williams interpretano rispettivamente Valya e Tula Harkonnen. Nel cast figurano anche Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.

La HBO e la Legendary Television co-producono la serie (la Legendary si occupa anche dei lungometraggi). Alison Schapker è la showrunner e la produttrice esecutiva insieme a Diane Ademu-John, che ha co-sviluppato la serie; Anna Foerster, che ha diretto diversi episodi; Brian Herbert, insieme a Byron Merritt e Kim Herbert per gli eredi di Frank Herbert; Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns e Jon Spaihts. Anderson è co-produttore