Dune: i produttori del film faranno causa a Warner Bros dopo l'accordo con HBO Max?

La Legendary Entertainment, che ha prodotto Dune, potrebbe fare causa alla Warner Bros per la decisione di far uscire il film contemporaneamente in sala e in streaming su HBO Max.

Dune è uno dei blockbuster che saranno distribuiti da Warner Bros nel 2021 in contemporanea in sala e in Video on Demand. La decisione ha profondamente infastidito i produttori di Legendary Entertainment, che hanno fatto partnership con Warner per realizzare il progetto e che potrebbe portare la questione in tribunale. In passato, Legendary ha collaborato con Warner Bros per il franchise di Una notte da leoni, per la trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e, recentemente, anche per la saga di Godzilla.

Come riporta Variety, in seguito alla decisione di Warner Bros di distribuire i propri blockbuster del 2021 contemporaneamente in sala e in VoD su HBO Max, Legendary Entertainment non esclude di muovere un'azione legale contro Warner. Dune e Godzilla vs. Kong sono i film nati dalla partnership tra Legendary e Warner ad essere finiti sotto l'occhio del ciclone. Il titolo diretto da Denis Villeneuve è costato circa 175 milioni di dollari, mentre il budget del secondo progetto ammonta a 160 milioni. Alcune fonti sostengono che gli executive di Legendary stiano dialogando con quelli di Warner relativamente al lotto di film la cui distribuzione è prevista per l'anno prossimo.

Dune: la scena del Gom Jabbar

L'obiettivo di Legendary è quello di ottenere un accordo ben più proficuo ma il ricorso ad un'azione legale non è totalmente escluso. Per dirimere la matassa il più velocemente possibile, Warner Bros starebbe pensando di versare a Legendary il budget di produzione fornito dal brand. Al momento, sia Legendary sia Warner hanno rifiutato di commentare la notizia. La frustrazione di Legendary deriva dal fatto che la casa di produzione ha davvero ben poco potere relativamente alla modalità distributiva del film. D'altro canto, l'accusa rivolta a Warner è quella di mancata trasparenza. Qualche mese fa, Netflix aveva provato ad accaparrarsi Godzilla vs. Kong alla cifra di 250 milioni di dollari ma WarnerMedia ha rifiutato.

Tutti i registi i cui film sono stati coinvolti in questo accordo sono insoddisfatti. Lo stesso Denis Villeneuve si augurava che il suo progetto potesse essere visto da tutti su grande schermo. Godzilla vs. Kong sarà distribuito a partire dal 21 maggio 2021, mentre Dune uscirà dall'1 ottobre dello stesso anno.