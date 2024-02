Dune - Parte due, Austin Butler: 'Il set? Un microonde, c'erano 43 gradi, la gente sveniva dal caldo'

Austin Butler sta vivendo un periodo molto positivo della propria carriera ma l'esperienza sui set ha avuto anche qualche prezzo da pagare. Dopo essere svenuto durante la lavorazione di Elvis di Baz Luhrmann, nel quale interpretava proprio il Re del Rock and Roll, Butler ha rischiato di replicare la scena mentre era impegnato in Dune - Parte due.

A Entertainment Weekly l'attore ha raccontato:"C'erano 43 gradi e faceva così caldo. Avevo la calotta calda in testa ed era tra due set audio che erano due scatole grigie con i muri alti 200 piedi e sabbia. È diventato come un microonde. C'erano persone che svenivano per colpi di calore. Ed era solo la prima settimana".

Un set incandescente

"Unisce realmente tutto il team" ha proseguito "C'era qualcosa di sconcertante nell'essere in un ambiente scomodo" ha concluso sull'argomento Austin Butler.

Dune - Parte Due: una scena

L'attore ha parlato anche della prima sequenza in cui compare il suo personaggio: la battaglia da gladiatore di Feyd-Rautha sul pianeta natale degli Harkonnen mentre combatte contro altri avversari per dimostrare di essere il degno erede dello zio. Per la scena, Butler si è assicurato di prestare molta attenzione alla performance vocale di Stellan Skarsgård nel film precedente, un dettaglio chiave per fornire la propria versione di Feyd-Rautha:"Sentivo che poiché è cresciuto con il Barone, quest'ultimo avrebbe avuto un'enorme influenza su di lui in parecchi modi. Quindi, ho iniziato a pensare al modo in cui parla, ed è collegato alla persona che vedi con maggior potere nel corso dell'infanzia e finisci di emularla in qualche modo".

Dune - Parte due di Denis Villeneuve uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 28 febbraio.