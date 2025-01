Dune - Parte Due, Wicked e la sorpresa September 5 tra i candidati ai PGA Awards 2025

A fianco di titoli acclamati come Dune - Parte Due, Anora, The Brutalist ed Emilia Perez troviamo la sorpresa September 5, accolto in modo controverso per via del tema trattato.

Annunciate le nomination ai PGA Awars 2025, premi della Producers Guild of America (PGA). Tra i 10 candidati in corsa per conquistare il prestigioso Darryl F. Zanuck Award per i produttori del miglior film troviamo solidi candidati come Anora di Sean Baker, come il potente The Brutalist, affresco storico fiume di Brady Corbet, o come l'intrigante thriller di Edward Berger Conclave, ma anche i musical Emilia Pérez e Wicked.

Forse la candidatura più inaspettata nella lista di quest'anno è il thriller indipendente di Tim Fehlbaum September 5, dramma che ricostruisce la messa in onda storica da parte della ABC dell'attentato alla squadra israeliana da parte di un commando palestinese durante le olimpiadi di Monaco del 1972. Tema spinoso, vista la recente escalation del conflitto israelo-palestinese.

Tra gli esclusi, a sorpresa l'acclamato Nickel Boys di RaMell Ross e il dramma carcerario di Greg Kwedar Sing Sing.

Da tenere d'occhio anche A Real Pain di Jesse Eisenberg, le cui quotazioni agli Oscar sono in ascesa. Il dramedy on the road segue due cugini che si ricongiungono durante un viaggio in Polonia. Finora il film ha faticato a trovare spazio nella stagione dei premi nonostante l'apprezzamento della performance della star Kieran Culkin. L'inclusione del titolo nella line-up della PGA potrebbe fornire la spinta necessaria consolidando il suo posto nella corsa al miglior film degli Oscar con la chiusura delle votazioni venerdì. Le nomination agli Oscar 2025 verranno annunciate giovedì 23 gennaio.

La redazione della ABC in subbuglio

Le nomination televisive

Nel campo televisivo, i PGA Awards hanno mostrato il crescente predominio delle piattaforme di streaming nel settore. Apple TV+ ha ottenuto due nomination nella categoria drammatica con Bad Sisters e Slow Horses, unendosi al thriller politico di Netflix The Diplomat, alla serie post-apocalittica di Prime Video Fallout e alla travolgente saga epica di FX Shōgun.

Jeremy Allen White disperato in cucina

Nella commedia, HBO/Max ha avuto ottimi risultati con l'ultima stagione di Curb Your Enthusiasm e con l'acclamato Hacks. In nomination anche Abbott Elementary della ABC, al successo culinario di FX The Bear e il giallo preferito di Hulu Only Murders in the Building.

Le serie limitate hanno visto HBO/Max fare doppietta con True Detective: Night Country e The Penguin, così come Netflix con Baby Reindeer e Ripley. Feud: Capote vs. the Swans di FX ha completato la categoria.

La lista completa dei candidati ai PGA Awards 2025

Darryl F. Zanuck Award per il miglior produttore di un film

"Anora" (Neon)

"The Brutalist" (A24)

"A Complete Unknown" (Searchlight Pictures)

"Conclave" (Focus Features)

"Dune: Part Two" (Warner Bros.)

"Emilia Pérez" (Netflix)

"A Real Pain" (Searchlight Pictures)

"September 5" (Paramount Pictures)

"The Substance" (Mubi)

"Wicked" (Universal Pictures)

Miglior produttore di un film d'animazione

"Flow" (Janus Films/Sideshow)

"Inside Out 2" (Pixar)

"Moana 2" (Walt Disney Pictures)

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" (Netflix)

"The Wild Robot" (DreamWorks Animation)

Norman Felton per il miglior produttore di una serie drammatica

"Bad Sisters" (Apple TV+)

"The Diplomat" (Netflix)

"Fallout" (Prime Video)

"Shōgun" (FX)

"Slow Horses" (Apple TV+)

Danny Thomas per il miglior produttore di una serie comica

"Abbott Elementary" (ABC)

"The Bear" (FX)

"Curb Your Enthusiasm" (HBO/Max)

"Hacks" (HBO/Max)

"Only Murders in the Building" (Hulu)

David L. Wolper Award per il miglior produttore di una serie limitata

"Baby Reindeer" (Netflix)

"FEUD: Capote Vs. The Swans" (FX)

"The Penguin" (HBO/Max)

"Ripley" (Netflix)

"True Detective: Night Country" (HBO/Max)

Miglior produttore di un film per la tv o lo streaming

"Carry On" (Netflix)

"The Greatest Night in Pop" (Netflix)

"The Killer" (Peacock)

"Rebel Ridge" (Netflix)

"Unfrosted" (Netflix)

Miglior produttore di non-fiction tv

"30 for 30" (ESPN)

"Conan O'Brien Must Go" (HBO/Max)

"The Jinx - Part Two" (HBO/Max)

"STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces" (Apple TV+)

"Welcome to Wrexham" (FX)

Miglior produttore di varietà, sketch, standup e talk show

"Ali Wong: Single Lady" (Netflix)

"The Daily Show" (Comedy Central)

"Last Week Tonight with John Oliver" (HBO/Max)

"The Late Show with Stephen Colbert" (CBS)

"Saturday Night Live" (NBC)

Miglior produttore di quiz e giochi a premi