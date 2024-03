Dune - Parte Due, Christopher Walken è tornato al cinema dopo quattro anni per Villeneuve

L'attore non compariva sul grande schermo da ben quattro anni prima del suo ritorno nei panni dell'Imperatore Shaddam IV

Pur avendo continuato a recitare in show come Scissione, erano quattro anni che Christopher Walken non compariva sul grande schermo, un'assenza interrotta dal suo ritorno con Dune - Parte Due di Denis Villeneuve.

L'attore, che nel film interpreta con assoluta perfezione l'Imperatore Shaddam IV, ha spiegato il motivo per cui ha deciso di accettare il ruolo:

"Avevo visto il primo 'Dune' diverse volte. L'ho amato e ammiro i film di Denis. 'Arrival' è stato meraviglioso. E stare con tutti quegli attori fantastici, Javier Bardem, Josh Brolin, Timothée Chalamet, Florence Pugh e Stellan Skarsgård. Sono state solo tre settimane. Ma è stato tutto molto ammaliante".

Attualmente, Dune - Parte Due è il più alto incasso del 2024 a pochi giorni dall'uscita ed è anche il primo ad aver superato la soglia dei 100 milioni di dollari negli Stati Uniti quest'anno. Al momento, ha già oltrepassato la soglia dei 200 milioni nel mondo.

Il film esplora il viaggio di Paul Atreides (Timothée Chalamet) che si unisce a Chani (Zendaya) e ai Fremen mentre s'incammina sulla via della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Dovrà scegliere tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, impegnandosi a prevenire un terribile futuro. Nel cast anche Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Christopher Walken, Léa Seydoux, Florence Pugh e Austin Butler.