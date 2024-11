Dune: Parte 2, Warner Bros prova a far comunque ottenere a Hans Zimmer una nomination agli Oscar

Il team di Warner Bros sta sostenendo il lavoro compiuto da Hans Zimmer per Dune: Parte 2 nonostante il rischio che non rispetti le regole dell'Academy.

Il team della produzione di Dune: Parte 2 ha proposto la colonna sonora del film nel tentativo di ottenere una nomination agli Oscar, nonostante possa non essere in linea con le regole dell'Academy.

Al centro dei dubbi c'è infatti l'uso di alcuni temi musicali già utilizzati nel precedente capitolo della storia, arrivato nelle sale nel 2021.

La situazione della colonna sonora di Dune: Parte 2

Il lavoro di Hans Zimmer per il film Dune - Parte Due è stato proposto da Warner Bros per essere considerato in vista della stagione dei premi, sperando quindi che i brani rispettino i limiti relativi all'uso di composizioni già esistenti per rientrare nella categoria dedicata alle migliori Colonne sonore originali.

Rebecca Ferguson nel film di Villeneuve

Per ora i responsabili della categoria non hanno ancora controllato il materiale e bisognerà attendere per scoprire se il titolo resterà tra quelli per cui i membri dell'organizzazione potranno votare dal 9 dicembre per delineare la shortlist e, successivamente, determinare le nomination.

Le 10 migliori colonne sonore di Hans Zimmer

La musica di Dune: Parte 2 non dovrà presentare più del 20% di temi e passaggi musicali pre-esistenti. Lo studio ha aggiornato, con la presenza della colonna sonora di Zimmer, la sua pagina For Your Consideration il 30 ottobre. Nel caso in cui l'Academy la ritenga non in linea con le proprie regole, il lavoro del compositore potrà comunque puntare alle nomination ai BAFTA, Golden Globe, e Critics Choice Award.

Denis Villeneuve, intervistato da Variety, aveva recentemente spiegato: "Ero presente quando Hans ha scritto la musica e ha realizzato una quantità enorme di musica. Parte 2 è una nuova colonna sonora. Non accetto che venga esclusa perché è una delle più meravigliose colonne sonore che Hans abbia mai scritto e vorrei, almeno, che venisse considerata".