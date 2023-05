Dune Parte 2: ecco quando uscirà il trailer presentato al CinemaCon

Non manca molto all'arrivo in streaming del primo trailer della seconda parte del blockbuster di Denis Villeneuve.

È stato confermato che il primo trailer di Dune: Parte Due verrà diffuso in streaming domani. Dovrebbe trattarsi dello stesso trailer che Warner Bros. ha mostrato in anteprima esclusiva al CinemaCon della settimana scorsa.

Proprio in occasione del CinemaCon vi avevamo riportato la descrizione del trailer di Dune: Part Two che vedeva il Paul Atreides di Timothée Chalamet cavalcare un verme delle sabbie.

Chalamet ha anche commentato il momento clou del sequel, rito di passaggio per entrare a far parte del popolo Fremen. Lo spettacolare trailer si apre con con Chani e Paul seduti ai margini del deserto. "È mozzafiato, immagina l'acqua", le dice lui.

Lo vediamo emergere come un grande leader tra i Fremen, ricevendo consigli dallo Stilgar di Javier Bardem su come cavalcare il verme. Paul cerca di lottare e montare la bestia, ma viene inghiottito dalla sabbia. Primo piano su un paio di occhi che diventano blu dopo aver assunto la spezia.

"Sii semplice, ma deciso", dice Stilgar. "Niente di speciale", gli risponde Paul, che poi appare in cima a un canyon per applaudire il popolo e combattere in uno scontro all'arma bianca con il personaggio di Austin Butler, interpretato da Sting nel film di David Lynch.

Dune: Parte Due ha una data d'uscita fissata al 3 novembre 2023.