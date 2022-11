Dune: Parte 2, Luca Guadagnino ha visitato il set e loda il lavoro compiuto dagli scenografi

Luca Guadagnino ha avuto l'occasione di fare visita al set di Dune: Parte 2 mentre le giovani star Timothée Chalamet e Zendaya erano impegnate a Budapest.

Il regista, che ha collaborato con entrambi, ha quindi lodato il lavoro compiuto dal team al lavoro sul sequel per quanto riguarda la costruzione delle scenografie e il livello raggiunto nel creare in modo dettagliato il mondo ispirato ai romanzi di Frank Herbert.

Il regista italiano, intervistato da Rotten Tomatoes, ha dichiarato: "Sono andato a Budapest per incontrare Zendaya e Timmy, e stavamo registrando delle tracce audio di Zendaya per Challengers". Luca Guadagnino ha quindi aggiunto: "Sono andato nel backlot e ho visto un enorme set di Dune. Sono andato lì e ho toccato tutto quello che c'era, l'elicottero. Quello è stato un momento in cui ho potuto vedere che è stato realizzato in modo meraviglioso. Voglio dire, wow".

Denis Villeneuve è tornato al lavoro dietro la macchina da presa del sequel nel mese di luglio ed è famoso per l'attenzione nel creare universi sci-fi spettacolari ed emozionanti, come già accaduto in occasione di Blade Runner 2049 e, ancora in precedenza, Arrival.

Dune e Fondazione: è arrivato il tempo della grande fantascienza

Nel secondo film, tra le pagine, Paul e Chani hanno una relazione romantica durante le avventure vissute nel deserto di Arrakis. La giovane, già una guerriera Fremen, viene poi addestrata imparando nuovi modi letali per combattere contro gli Harkonnen.

Nel cast di Dune: Parte 2 ci saranno anche Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux e Christopher Walken rispettivamente nei ruoli della Principessa Irulan, Feyd-Rautha, Lady Margot e l'Imperatore Shaddam IV.