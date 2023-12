Dune: Parte Due, Florence Pugh colpita in faccia da un oggetto lanciato dal pubblico del CCXP in Brasile

Incidente di percorso durante il panel di Dune: Parte Due ospitato dalla convention CCXP 2023 in Brasile. Nel corso dell'incontro l'attrice inglese Florence Pugh è stata colpita in faccia da un oggetto lanciato dal pubblico.

Florence Pugh stava partecipando al Comic-Con di San Paolo, in Brasile, insieme ai suoi co-protagonisti Timothée Chalamet, Austin Butler e Zendaya per parlare del sequel. Mentre il cast stava posando per le foto, un oggetto volante ha colpito l'attrice in faccia, cogliendola di sorpresa e facendo sussultare Austin Butler. L'incidente è diventato virale sui sociale media mostrando il disagio del cast di Dune: Parte Due dopo quanto accaduto a Florence Pugh.

Mal comune mezzo gaudio

I fan che lanciano oggetti contro gli artisti sul palco sono un problema ricorrente. Anche il co-protagonista di Florence Pugh in Don't Worry Darling, Harry Styles, è stato vittima di un fan che ha lanciato un oggetto al cantante durante un'esibizione in Austria. Il cantante è stato colpito mentre attraversava il palco, si è coperto gli occhi con le mani e ha sussultato per il dolore.

Durante un concerto a Chicago a inizio estate, anche Drake è stato colpito da un oggetto. Mentre era a Las Vegas, Cardi B ha risposto al fuoco contro un fan che le aveva lanciato dell'acqua scagliandogli addosso il microfono.

Adele si è espressa chiaramente contro i fan che lanciano oggetti contro gli artisti durante la sua residenza a Las Vegas rivolgendosi ai fan:

"Avete notato come le persone dimenticano le fottute regole dello spettacolo in America, lanciando merda sul palco? Vi sfido, cazzo! Provate a osare lanciarmi qualcosa contro!"