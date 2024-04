Dune - Parte 2: aperto il preorder su Amazon per la steelbook 4K ultra HD e l'edizione DVD

Dopo il grande successo riscosso al cinema dalla sua "prima parte", Dune - Parte 2 ha nuovamente confermato il valore sia di questo progetto cinematografico, che del suo stesso regista. Sembra proprio che Denis Villeneuve, col suo piglio creativo, sia riuscito a cogliere perfettamente l'identità specifica e particolare di una storia iconica, che trova le proprie origini nella fantascienza letteraria della penna di Frank Herbert. In questo caso, oltre ai talenti del set impiegato, gioca un ruolo centrale la stessa ambientazione nella quale si svolgono gli eventi di trama principali, trasportando il grande pubblico in sala in un racconto arido e complesso di dettagli tutti da scoprire.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile preordinare sia l'edizione steelbook 4K ultra HD che quella DVD di Dune - Parte 2? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, sono entrambe disponibili prima della loro uscita il 31 dicembre 2024. La prima si può avere a 29,99€, mentre la seconda a 16,99€, entrambe segnate come "prenotazione al prezzo minimo garantito". Se interessati agli articoli cinematografici in questione, o anche ad avere soltanto qualche dettaglio aggiuntivo, non dovete fare altro che passare dai box qui sotto.

Che cosa s'intende con "al prezzo minimo garantito"? In merito a ciò su Amazon viene spiegato che: "Il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l'articolo è prenotabile e il momento in cui l'articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente. Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito, pagherai il prezzo più basso applicato su da Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l'ordine e il momento in cui l'articolo è messo in commercio (quando l'articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l'articolo non ha una data di uscita prevista). Durante il processo d'acquisto, sul riepilogo del tuo ordine apparirà un messaggio relativo alla Prenotazione al prezzo minimo garantito. Se ordini con 1-Click la Prenotazione al prezzo minimo garantito sarà automaticamente applicata. Il riepilogo ordine, nella sezione I miei Ordini, mostrerà il prezzo più basso applicabile, entro 48 ore dall'eventuale cambiamento di prezzo.Ti ricordiamo in ogni caso che il prezzo dell'articolo verrà addebitato sul metodo di pagamento associato al tuo account solo quando sarà spedito o consegnato elettronicamente".

James Cameron elogia Dune 2 di Denis Villeneuve: "È puro cinema"

Se anche voi siete fan di Dune e avete amato Dune - Parte Due al cinema, non lasciatevi scappare l'occasione di preordinarlo su Amazon.