Dune: la splendida Pain Box Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) è in offerta su Amazon

I film di Dune diretti da Denis Villeneuve hanno riscosso un notevole successo sia di critica che di pubblico, rompendo ogni pregiudizio in merito. Il primo capitolo, uscito nel 2021, è stato acclamato per la sua visione cinematografica ambiziosa, la fedeltà all'opera di Frank Herbert e la qualità della produzione. Villeneuve, invece, è stato elogiato per aver saputo tradurre la complessità del romanzo in un'esperienza visiva epica e immersiva, con una particolare attenzione alla costruzione del mondo e all'estetica. Il film ha ottenuto numerosi premi, tra cui diversi Oscar per aspetti tecnici come fotografia, sonoro e effetti speciali. Dune è stato inoltre un successo al botteghino, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, consolidando Villeneuve come uno dei registi più rispettati nel panorama della fantascienza contemporanea.

Per gli amanti di Dune vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, è disponibile in offerta la Pain Box edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) del primo film di Villeneuve. Questo è reperibile a 45,98€, con uno sconto dell'11% sul prezzo più basso recente (51,69€) e del 16% sul prezzo mediano indicato (54,87€). Se interessati all'acquisto, o ad avere più informazioni sul prodotto cinematografico homevideo in questione, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo. Sbrigatevi che si tratta di un'offerta a tempo.

Un'edizione homevideo di Dune unica nel suo genere

La Pain Box Edition di Dune (4K Ultra HD + Blu-Ray), oltre ad offrire la pellicola in un formato visivo invidiabile, lo impacchetta in una custodia che si rifà alla scatola del dolore iconica vista nel film. Oltre a ciò, dentro alla confezione si trovano anche le cartoline tematiche coi protagonisti del film.

Dune 3, ecco quando inizieranno le riprese del nuovo film della saga con Timothée Chalamet

Non lasciatevi scappare un'edizione del genere di Dune, sia che siate fan storici che neofiti del mondo creato da Frank Herbert nei suoi romanzi immortali, ancora oggi citati e ricordati sia oltre la carta stampata che il grande schermo.