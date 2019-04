Dune: il linguista del Trono di Spade al lavoro sul film

Dune potrà contare sul lavoro di David J. Peterson, il linguista e consulente nel campo delle lingue che ha ideato per Il Trono di Spade il Dothraki e i dialetti di Valyria.

L'esperto, in passato, ha già collaborato con la produzione di Doctor Strange, Warcraft, The 100, Bright e Penny Dreadful, permettendo di portare in vita civiltà e mondi totalmente inediti in modo realistico.

Peterson ha ora confermato il suo coinvolgimento nel film diretto da Denis Villeneuve in una nuova intervista: "Ho chiesto allo studio prima di parlarne, specialmente perché sembra che ogni giorno si stia andando su Twitter e dire 'Oh, questa persona è al lavoro su Dune'. E io penso 'Posso dire che ci sto lavorando?'. La loro risposta è che posso farlo, ma non posso rivelare nulla di ciò che sto facendo".

David ha però aggiunto: "Dirò solo questo: sono al lavoro su più di una cosa".

Le parole dell'esperto fanno presupporre che sia al lavoro su diverse lingue, considerando che nei romanzi scritti da Frank Herbert ci sono vari dialetti, tra cui il Chakobosa, usato dai cittadini di Arrakis, Azhar e il Galach. Per ora non è stato però confermato alcun dettaglio dell'ambizioso progetto le cui riprese sono attualmente in corso.

Dune, il film: tutto ciò che sappiamo sulla versione di Denis Villeneuve

Dune racconterà la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato nato con un legame con un destino grandioso che va oltre la sua comprensione, che deve viaggiare con destinazione il pianeta più pericoloso in tutto l'universo per assicurare che la sua famiglia e il suo popolo abbiano un futuro. Delle forze malefiche, nel frattempo, danno il via a un conflitto per entrare in possesso della fornitura esclusiva della risora più preziosa - una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - ma solo quelli che possono superare le proprie paure potranno sopravvivere.

Denis Villeneuve è autore della sceneggiatura in collaborazione con Eric Roth e Jon Spaihts, basandosi sul romanzo scritto da Frank Herbert. Brian, il figlio dell'autore, ha accennato alla possibilità che il film sia già destinato ad avere un sequel, rivelando che lo script che aveva letto affronta circa la metà del materiale presente tra le pagine dell'opera originale; l'idea è stata poi confermata dal filmmaker.

Nel cast del film ci saranno Timothée Chalamet nella parte di Paul Atreides; Dave Bautista che sarà Glossu Rabban Harkonnen, il sadico nipote del Barone Vladimir Harkonnen; Oscar Isaac che sarà il duca Leto Atreides, il padre di Paul e marito di Lady Jessica, parte affidata a Rebecca Ferguson. Javier Bardem sarà poi Stilgar Ben Fifrawi, il leader di una tribù che aiuterà Paul nella sua lotta contro gli Harkonnen. La giovane Zendaya Coleman dovrebbe interpretare Chani, una guerriera Fremen nata ad Arrakis di cui si innamorerà Paul. La star di Aquaman, Jason Momoa, avrà il ruolo di Duncan Idaho, un abile guerriero leale alla famiglia Atreides. Josh Brolin, infine, dovrebbe essere Gurney Halleck, mentore del giovane protagonista; Stellan Skarsgard sarà il villain Vladimir Harkonnen, e Charlotte Rampling sarò la reverenda madre Helen Mohiam.