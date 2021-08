Dune, Josh Brolin: "Il film è un capolavoro"

La distribuzione di Dune nelle sale è sempre più vicina. Non stupisce, quindi, sentire tutti gli attori che hanno partecipato all'anteprima privata del film utilizzare parole entusiastiche nei suoi confronti. A loro si è unito anche Josh Brolin, che ha definito Dune come un autentico capolavoro.

Come riportato da Cinema Blend, a proposito di Dune, Josh Brolin ha raccontato: "Ci hanno mostrato il film per la prima volta da quando lo abbiamo completato. E io sono rimasto totalmente impressionato. Posso dire tranquillamente che si tratta di un capolavoro. Denis è riuscito a rendere giustizia alla storia, a concentrarsi sui singoli personaggi, a sviluppare le loro vicende e, allo stesso tempo, a dare vita a una straordinaria esperienza cinematografica. Per non parlare dell'illuminazione di Greg Fraser, con cui abbiamo anche fatto un libro che contiene le migliori fotografie dal set e alcuni inserti scritti da noi. Dune è stato uno dei momenti in cui tutto è andato bene!".

Beh, che dire! Il resoconto di Josh Brolin sembra essere davvero emozionato e autentico. A quanto pare, a differenza di molti altri film di fantascienza che preferiscono porre la tecnologia al di sopra del racconto e dello sviluppo dei personaggi, Dune fa tutto il contrario e si concentra su ciò che porta in scena. Secondo Josh Brolin, inoltre, anche altri attori sono convinti del fatto che il film sia un autentico capolavoro in grado di superare ogni aspettativa.

A essere rimasto sorpreso è stato anche il produttore Zev Borow, che è cresciuto leggendo i libri da cui il film è tratto. L'uomo ha anche detto a Brolin che il film è tutto ciò che avrebbe desiderato e immaginato. Potrebbe esistere un endorsement migliore di questo? Noi crediamo di no. Anche Chloe Zhao, tra l'altro, si è unita al coro delle persone entusiaste per Dune.

Dune si avvale di ben due colonne sonore scritte da Hans Zimmer e uscirà in Italia il prossimo 16 settembre.