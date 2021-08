Dune, Hans Zimmer ha scritto ben due colonne sonore per il film di Villeneuve: ecco perché

Dune è un progetto talmente maestoso da aver spinto Hans Zimmer a scrivere una colonna sonora per il film e un'altra per il libro dedicato al dietro le quinte del progetto di Denis Villeneuve: ecco di cosa si tratta.

Dune è davvero il progetto più maestoso e atteso del 2021. Per comprendere la caratura del film che sarà presentato in anteprima mondiale alla prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, basti pensare al fatto che Hans Zimmer abbia scritto ben due colonne sonore: una per il film e una per il libro dedicato al dietro le quinte del progetto diretto da Denis Villeneuve.

Dune: un primo piano di Oscar Isaac

Come confermato da io9, Hans Zimmer ha curato la colonna sonora di Dune ed è stato talmente ispirato dal film da scrivere anche una partitura d'accompagnamento al libro dedicato al dietro le quinte del progetto di Denis Villeneuve. Come riportato da IndieWire, The Art and Soul of Dune sarà pubblicato il 22 ottobre da Insight Editions e potrà contare sul download di una seconda colonna sonora firmata da Hans Zimmer. io9 ha spiegato: "Il vincitore Premio Oscar ha deciso di scrivere una colonna sonora di accompagnamento alla consultazione del libro che sarà disponibile dal 22 ottobre prossimo, in concomitanza con l'uscita del film".

L'edizione standard di The Art and Soul of Dune costerà 50 dollari; quella limitata a 700 copie, invece, avrà un costo di 600 dollari. Quest'ultima versione conterrà una serie di bozzetti preparatori per le scene del film e sarà autografata da Lapointe, Villeneuve, Greig Fraser, Josh Brolin e Chalamet. Entrambe le edizioni contengono numerose interviste con Villeneuve, Chalamet, Oscar Isaac e Rebecca Ferguson.

Hans Zimmer ha sempre dichiarato di considerare Dune come uno dei suoi libri preferiti; per niente al mondo avrebbe perso l'opportunità di scrivere la colonna sonora del film tratto dal progetto editoriale. Per ragioni di tempo, la collaborazione con Villeneuve gli è costata la colonna sonora di Tenet, l'ultimo titolo diretto da Christopher Nolan. A questo proposito, il compositore ha dichiarato: "Dovevo lavorare in Dune. Ho avvertito Chris Nolan e ha compreso. Tutto è andato bene!".

L'artista ha speso parole eccellenti nei confronti di Villeneuve e ha raccontato di aver avuto decine e decine di idee di sviluppo: "Sono nel bel mezzo dello sviluppo della colonna sonora. Sto sperimentando e ho tantissime idee da testare. Non so assolutamente dove mi condurranno ma stiamo provando a fare qualcosa di diverso e a onorare il nostro lavoro".