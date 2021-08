Dune, Jason Momoa: "Vorrei vedere una versione di 4-6 ore del film"

Dune avrà tra i suoi protagonisti anche Jason Momoa e l'attore ha rivelato che vorrebbe vedere sul grande schermo la versione integrale del progetto, arrivando quindi quasi a sei ore.

L'attore ha condiviso la sua idea durante un'intervista rilasciata al The New York Times in cui ha parlato dell'atteso progetto tratto dal romanzo di Frank Herbert.

Jason Momoa ha spiegato che recitare in Dune è stata un'esperienza davvero fantastica, aggiungendo poi: "Sapete cosa devono fare? Devono realizzare una versione di quattro-sei ore della prima metà della storia. Come se fosse 'Guardiamo questo film come se fosse uno show televisivo. Posso scegliere quando vedere l'intero progetto'".

L'attore ha sottolineato: "Voglio vedere l'intera visione di Denis. Non voglio che venga tagliata".

Per ora non è stato svelato quanto materiale delle scene girate dal regista Denis Villeneuve è stato tagliato dal montaggio che arriverà nelle sale di tutto il mondo.

L'opera sarà presentata fuori concorso, in anteprima mondiale, il 3 settembre al Festival di Venezia 2021. Per quanto riguarda l'uscita nelle sale italiane, invece, l'appuntamento è per il 16 settembre.

Come riporta la sinossi ufficiale, Dune rappresenta "un'epica avventura ricca di emozioni, che narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere".

Al fianco di Timothée Chalamet, in Dune troviamo Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Chang Chen e David Dastmalchiano. La sceneggiatura del film è stata scritta da Villeneuve insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth.