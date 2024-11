Dune, Denis Villeneuve risponde alle critiche di Quentin Tarantino: "Non è un remake"

Quentin Tarantino ha recentemente commentato a caldo Dune di Denis Villeneuve, dicendo che si rifiuta di guardare i film di Villeneuve perché ha già visto la versione di David Lynch.

"Ho visto Dune di David Lynch un paio di volte", ha detto Tarantino. "Non ho bisogno di rivedere quella storia. Non ho bisogno di vedere i vermi delle spezie. Non ho bisogno di vedere un film che pronuncia la parola 'spezia' in modo così drammatico".

La risposta del regista di Dune

Villeneuve ha recentemente partecipato a un Q&A presso la Mel Hoppenheim School of Cinema della Concordia University di Montreal, dove ha risposto alle parole del collega in modo molto semplice. "Non mi interessa", ha dichiarato Villeneuve senza mezzi termini, suscitando le risate del pubblico. Tuttavia, ritiene che Tarantino abbia ragione sul numero ad nauseum di remake a Hollywood: "Sono d'accordo con lui sul fatto che non mi piace l'idea di riciclare e riproporre vecchie idee", ha detto. "Ma non sono d'accordo sul fatto che quello che ho fatto è un remake. È un adattamento del libro. Io lo vedo come un originale". Villeneuve ha poi aggiunto: "Ma siamo esseri umani molto diversi".

Villeneuve non ha torto. Non si può paragonare il suo Dune al disastro di Lynch del 1984. Dal punto di vista tonale, stilistico e narrativo, si tratta di due film completamente diversi: sarebbe sciocco credere che condividano lo stesso DNA cinematografico.

In una recente intervista ai Cahiers du Cinema, Lynch ha confessato di essere ancora amareggiato per l'esperienza vissuta nella realizzazione di Dune e di non avere alcun interesse a guardare la versione di Villeneuve: "Non la guarderò mai, e non voglio nemmeno che me ne parliate, mai".

È risaputo che Dune di Lynch è uno dei peggiori flop della storia di Hollywood e il peggior film del regista. Ampiamente criticato all'epoca, Lynch perse il totale controllo creativo sul suo Dune, tanto da chiedere allo studio di rimuovere il suo nome dal progetto, ma purtroppo il suo desiderio non fu esaudito. Ora il film spicca come un tasto dolente della sua filmografia.