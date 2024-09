Dune, Denis Villeneuve loda Il Signore degli Anelli: "Mi ha insegnato a realizzare un adattamento fedele"

I fan di Dune si sono divisi sull'adattamento di Denis Villeneuve della storia di Frank Herbert, ma la critica è concorde nel ritenere i film dei capolavori cinematografici. Villeneuve ha dichiarato di aver voluto imitare l'approccio creativo di Peter Jackson con i film de Il Signore degli Anelli.

In una intervista a Vanity Fair, il regista ha confessato che Dune - Parte Due "è stata di gran lunga la più grande sfida tecnica della mia vita". In precedenza aveva confermato che le riprese di entrambe le parti sono state effettuate back-to-back, il che ha comportato un enorme sacrificio per tutte le persone coinvolte nel progetto.

Ora che Villeneuve ha il via libera per realizzare Dune: Messiah, si sta ispirando a un collega con esperienza in imprese monumentali: Peter Jackson ha superato le sfide produttive de Il Signore degli Anelli girando contemporaneamente tutti e tre i capitoli in Nuova Zelanda. La location ha sicuramente contribuito all'estetica dei film, ma la dedizione di Jackson al materiale di partenza ha reso il suo adattamento un grande classico. Villeneuve ha dichiarato di voler fare lo stesso con i romanzi di Frank Herbert.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet in unimmagine

"Ho fatto del mio meglio per rimanere vicino allo spirito e per rimanere esteticamente vicino a quello che avevo in mente quando ho letto il libro", ha affermato. "Ricordo quando ho visto Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, dove ho percepito tanto rispetto per il libro, tanto amore per la storia. Naturalmente è il mio adattamento, è la mia interpretazione, ma la gente sentirà un'energia, uno spirito che è vicino a quello che Frank Herbert aveva fatto. Quindi se può portare più persone a leggere il libro, sarebbe fantastico. In fin dei conti, questo è l'obiettivo".

In passato i romanzi di Herbert erano considerati impossibili da adattare al cinema, soprattutto i capitoli successivi. L'adattamento di David Lynch del 1984 si è preso delle libertà creative inizialmente rifiutate dai fan e dalla critica, ma da allora il film si è guadagnato un seguito di culto.

Peter Jackson è stato molto esplicito sulla sua filosofia nell'approccio alle storie di J.R.R. Tolkien, in particolare a Il Signore degli Anelli. "All'inizio del processo abbiamo promesso a noi stessi che non avremmo inserito in questi film la nostra politica, i nostri messaggi o i nostri temi", aveva dichiarato. "Quello che volevamo fare era analizzare ciò che era importante per Tolkien e cercare di onorarlo. In un certo senso, stavamo cercando di fare questi film per lui, non per noi stessi".