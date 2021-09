Dune: una clip con Timothée Chalamet svela le capacità di Paul Atreides (VIDEO)

Paul Atreides di Dune non somiglia all'eroe tradizionale ma è comunque ammantato da un'aura carismatica difficilmente replicabile altrove. Attraverso il suo profilo Twitter, Vanity Fair ha diffuso una clip del film in cui il personaggio interpretato da Timothée Chalamet si allena insieme a Gurney Halleck, portato in scena da Josh Brolin. Nei libri, quest'ultimo è uno degli insegnanti principali di Atreides.

La clip in questione diffusa da Vanity Fair mostra il personaggio di Paul Atreides in Dune, interpretato da Timothée Chalamet, allenarsi in compagnia di Gurney Halleck, portato in scena da Josh Brolin. Il video mostra i due personaggi duellare con delle spade e il personaggio interpretato da Brolin impartire una preziosa lezione a Paul Atreides. Le scene e i dialoghi sembrerebbero estremamente fedeli ai romanzi firmati da Frank Herbert.

A proposito del personaggio di Paul Atreides, Denis Villeneuve ha raccontato: "La cosa più importante di Paul è che sta provando a cercare il suo posto nel mondo. Lui dovrebbe essere un ragazzo saggio, una persona da cui tutti si attendono grandi cose... Ma, in realtà, ha soltanto 16 anni. In un certo senso, in Dune c'è un po' de I tre moschettieri. I maestri che circondano Paul sono tutti uomini alpha. Fin da bambino, Paul è cresciuto circondato da uomini che hanno provato a insegnargli tante cose".

Dune sarà presentato oggi alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e sarà distribuito in Italia da Warner Bros il 16 settembre.