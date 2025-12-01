Dune 3, la data d’uscita potrebbe slittare? C’è lo zampino della Mostra di Venezia

L'uscita di Dune - Parte Tre di Denis Villeneuve è prevista per il 18 dicembre 2026, lo stesso giorno in cui arriverà nelle sale Avengers: Doomsday, ma l'ipotesi più plausibile è che il film con Timothée Chalamet sposterà la sua data d'uscita.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra che il terzo film tratto dalla saga di Frank Herbert potrebbe arrivare nelle sale prima del previsto. Uno spostamento a ottobre o novembre avrebbe molto senso, soprattutto considerando che le riprese del film sono terminate il mese scorso e che mancano quasi 10 mesi al completamento della post-produzione.

Detto questo, il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha dichiarato a Variety di aver incontrato Villeneuve questo fine settimana al Festival del Cinema di Marrakech e che Dune - Parte Tre "potrebbe essere una possibilità" per la Mostra del prossimo anno.

Dune - Parte Due: una scena

Ritorno alla Mostra per la saga di Denis Villeneuve?

Ovviamente, se Dune 3 uscisse a dicembre, è probabile che non sarà presentato in anteprima a Venezia, dato che la Mostra si svolge durante la prima e la seconda settimana di settembre. Ma con una data d'uscita a ottobre o novembre? In quel caso, un debutto al Lido sembra molto più plausibile.

Il primo Dune, uscito nell'ottobre 2021, aveva avuto la sua anteprima mondiale proprio alla Mostra di Venezia, dove aveva ricevuto ottime recensioni, per poi ottenere 10 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film.

D'altra parte, Warner Bros. potrebbe essere ancora spaventata da quanto accaduto a Venezia con Joker: Folie à Deux. Quest'anno, infatti, non hanno portato Una battaglia dopo l'altra a nessun festival, probabilmente a causa del fallimento del sequel di Todd Phillips e di una serie di altri motivi.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet e Zendaya in una foto

Dune 3, quali libri adatterà il prossimo capitolo?

Dopo quattro mesi di produzione, Denis Villeneuve ha concluso ufficialmente le riprese di Dune - Parte Tre, dopo l'avvio ufficiale dei lavori nel mese di luglio. Al momento, la trama è top secret ma Villeneuve potrebbe concentrarsi soltanto su alcune parti di Messia di Dune e I Figli di Dune oppure modellare l'intera trilogia per approfondire l'ascesa di Leto II e Ghanima, interpretati da Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

Il nuovo film è stato realizzato su pellicola, includendo anche il formato IMAX, come ha spiegato di recente Kodak. Una scelta che potrebbe essere stata orientata dal direttore della fotografia Linus Sandgren, grande sostenitore della pellicola rispetto al digitale. Tra le new entry di spicco del cast segnaliamo l'ingresso di Robert Pattinson.