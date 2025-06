Ufficiale! Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film di James Bond

Sciolte le riserve, adesso conosciamo il nome del regista del prossimo film su James Bond. Sarà Denis Villeneuve a dirigere la nuova avventura dello 007 al servizio di Sua Maestà, la ventottesima in 60 anni di franchise. Questo sarà il primo film prodotto da Amazon MGM Studios, dopo la decisione presa all'inizio di quest'anno da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson di ritirarsi dalla supervisione della saga. A produrre il film in arrivo saranno Amy Pascal e David Heyman.

"Alcuni dei miei primi ricordi cinematografici sono legati a 007. Sono cresciuto guardando i film di James Bond con mio padre, fin da Agente 007 - Licenza di uccidere con Sean Connery. Sono un fan sfegatato di Bond", ha dichiarato Denis Villeneuve poche ore fa in un comuniato diffuso da Amazon MGM Studios mercoledì 25 giugno.

Il regista canadese, attualmente impegnato nello sviluppo del terzo e ultimo capitolo della saga di Dune_, Messia di Dune, ha aggiunto: "Per me, è un territorio sacro. Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni future. Questa è una grande responsabilità, ma anche un grande onore ed è incredibilmente emozionante. Amy, David e io siamo assolutamente entusiasti di riportare Bond sullo schermo. Grazie ad Amazon MGM Studios per la fiducia".

"Denis Villeneuve è innamorato dei film di James Bond fin da quando era bambino. È sempre stato il suo sogno realizzare questo film, e ora è anche il nostro", hanno dichiarato David Heyman ed Amy Pascal. "Siamo fortunati a poter collaborare con questo straordinario regista".

Il regista Denis Villeneuve sul set di Dune

Chi interpreterà il nuovo James Bond?

Amy Pascal produrrà il nuovo film su James Bond tramite Pascal Pictures, mentre David Heyman produrrà tramite Heyday Films. I due hanno firmato ufficialmente l'accordo per la pellicola a marzo, dopo che Amazon MGM ha stretto un accordo storico con i produttori di lunga data Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, i quali hanno ceduto il controllo creativo del franchise di Bond al gigante dello streaming.

Adesso l'interrogativo più grande del franchise riguarda l'identità del nuovo interprete di James Bond. Daniel Craig è stato il più recente attore a incarnare l'Agente Segreto in cinque film: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) e No Time to Die (2021). A novembre 2022, Craig ha dichiarato al Los Angeles Times che dopo cinque film "aveva bisogno di allontanarsi dal franchise".

Pierce Brosnan, che ha preceduto Daniel Craig nel ruolo di Bond, ha parlato del casting del nuovo bond dichiarando a GQ: "Sarà interessante vedere chi sceglieranno, chi sarà l'uomo giusto. Chiunque sia, gli auguro ogni bene".

Basato sul personaggio creato dallo scrittore britannico Ian Fleming, apparso per la prima volta nel film Casino Royale del 1953, il franchise di 007 ha visto l'agente dell'MI6 intraprendere numerose rischiose missioni di spionaggio internazionale, incassando più di 7 miliardi di dollari nel corso dei decenni.