Dune 3: lo sceneggiatore conferma che si potrebbe girare un terzo film della saga

Dune 3 potrebbe essere realizzato, come confermato dallo co-sceneggiatore dei primi due film diretti da Denis Villeneuve, Jon Spaiths.

Il progetto potrebbe quindi essere quello di realizzare una trilogia tratta dai romanzi di Frank Herbert nonostante il filmmaker avesse proposto il progetto alla Warner Bros come composto da soli due film.

Jon Spaiths, intervistato da The Playlist, ha raccontato: "Ci sono alcuni elementi allettanti che conducono al futuro e suggeriscono che potremmo non aver concluso in questo universo, nonostante il atto che la conclusione di Dune come romanzo, che sarà il finale del secondo film, sia una fine davvero soddisfacente".

Lo sceneggiatore ha sottolineato che tra le pagine si anticipa qualche dettaglio di quello che accadrà in futuro ai protagonisti, elementi che potrebbero giustificare la realizzazione di una trilogia.

Spaiths ha aggiunto: "Dune Messiah è il prossimo libro ed è uno dei tre libri che - con Dune, Dune Messiah e Children of Dune - copre la vita dei personaggi che incontriamo nel primo romanzo. Successivamente c'è un gigantesco salto temporale e la serie diventa più strana e più epica mentre va avanti. Ma Dune Messiah racconta una storia ambientata pochi anni dopo la fine di Dune".

Jon ha quindi ammesso: "Sì, Denis Villeneuve ha parlato seriamente della possibilità di girare anche quel film come conclusione della trilogia".

Il regista, qualche mese fa, aveva accennato all'intenzione di proseguire il racconto di Paul Atreides, tuttavia per ora non c'è ancora nulla di concreto.