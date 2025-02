Dune 3: le riprese del nuovo capitolo della saga stanno per iniziare?

Le riprese del film Dune 3, che riporterà Timothée Chalamet nell'universo creato da Frank Herbert, potrebbero iniziare già in estate.

Il team al lavoro sul prossimo capitolo della saga è già infatti entrato nella fase di pre-produzione per un inizio dei ciak probabilmente a luglio-agosto, in base agli impegni dei membri del cast.

Cosa racconterà Dune 3

L'ultimo capitolo della trilogia tratta dai romanzi scritti da Frank Herbert sarà ispirato a Messia di Dune e concluderà la storia di Paul Atreides, il personaggio interpretato nei film da Timothée Chalamet.

Tra le pagine si racconta quello che accade a Paul dopo dodici anni trascorsi come Imperatore. Avendo accettato il ruolo di messia per i Fremen, Atreides ha scatenato una jihad che ha portato alla conquista della maggior parte dell'universo, ma non può fermare le conseguenze letali di quello che ha iniziato.

Chalamet nel secondo capitolo di Dune

Dune - Parte Due, diretto da Denis Villeneuve, ha incassato oltre 700 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo. Nel cast c'erano anche Zendaya, Josh Brolin, e Rebecca Ferguson.

Il regista deve attendere che i suoi protagonisti abbiano completato i progetti in cui sono attualmente coinvolti, come accadrà a Zendaya che deve recitare nella terza stagione di Euphoria, in The Odyssey e, forse, nel quarto film di Spider-Man. A gennaio il filmmaker aveva anticipato che il lavoro stava procedendo molto bene per quanto riguarda la sceneggiatura e, probabilmente, sarebbe ritornato sul set prima del previsto.

Attualmente la produzione non avrebbe ancora confermato le location dove verranno effettuati i ciak, anche se dovrebbero comprendere Abu Dhabi, la Giordania e gli studios già utilizzati in Ungheria.

Difficilmente, tuttavia, Dune 3 dovrebbe essere pronto per un'uscita nei cinema nello slot fissato a dicembre 2026 da Warner Bros e Legendary, ma bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti sulla produzione.