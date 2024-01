Jason Momoa: 'Nessuno dei miei film ha mai vinto un premio finora'

Jason Momoa, durante la promozione della nuova docuserie On the Roam, ha avuto modo di riflettere sulla sua carriera, sottolineando che in futuro potrebbe dedicarsi ad alcunu progetti più impegnati, magari in grado di fargli conquistare qualche premio.

La star del cinema e della tv ha infatti ribadito di essere disposto a mettersi alla prova, impegnandosi in vari generi cinematografici e televisivi.

Gli impegni della star

Nei prossimi mesi l'agenda di Jason Momoa è già piena di impegni: "Ho Minecraft. Realizzerò un altro film comedy-action con Dave Bautista dopo quel film. Se alle persone piacerà On the Roam, vorrei realizzarne una seconda stagione".

Il protagonista del recente Aquaman e il regno perduto ha poi aggiunto: "Ci sono alcuni film a cui devo tornare, e sono certo che se avete fatto i vostri compiti a casa saprete di cosa sto parlando".

Momoa ha quindi condiviso una speranza professionale: "Non ho mai fatto parte del cast di film di un certo tipo, nessuno dei miei lungometraggi ha conquistato premi. Non sono realmente quel tipo di persona. Forse un giorno sarebbe bello girare un film di quel tipo, un film davvero, davvero buono".

Jason Momoa, nell'attesa di un progetto d'autore, dovrebbe tornare anche sul set di Fast and Furious, tuttavia non ha ancora letto una sceneggiatura: "Ho condiviso le mie idee e vedremo che direzione prenderà. Ma probabilmente è una cosa lontana. Sarà divertente girarlo. Interpretare il villain è divertente, è meraviglioso avere il ruolo del cattivo".