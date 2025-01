Dune 3, ecco quando inizieranno le riprese del nuovo capitolo di Denis Villeneuve

Dopo vari annunci e posticipi sembra sia spuntata una data per l'inizio delle riprese del nuovo film, che adatterà il romanzo Messia di Dune

Dopo il grande successo di Dune e del suo sequel Dune - Parte Due, il terzo capitolo continuerà l'epica storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet), noto anche come Muad'Dib.

Come imperatore dell'universo conosciuto, Paul è alle prese con l'immenso potere che detiene e con il fervore religioso dei Fremen che lo venerano come un dio. Il film esplorerà gli intrighi politici, i tradimenti e i sacrifici personali che minacciano il suo regno, in particolare il pericolo rappresentato dalla sua amata Chani (Zendaya) e dal loro erede non ancora nato.

L'attesissimo terzo capitolo della saga di Dune di Denis Villeneuve, Dune: Messiah, ora ha una data di inizio riprese: queste dovrebbero prendere il via a Budapest, in Ungheria, nel settembre 2025. La produzione tornerà quindi agli Origo Film Studios, che sono diventati una location fondamentale per il franchise.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamete Josh Brolin in una scena del film

Il cast di Dune 3 e la durata delle riprese

Tra i protagonisti ci saranno ancora una volta Chalamet e Zendaya, affiancati da Florence Pugh e Anya Taylor-Joy. Villeneuve scriverà e dirigerà il progetto, mentre Linus Sandberg sarà il direttore della fotografia (prendendo il posto di Greig Fraser impegnato in The Batman 2). La Legendary Entertainment continuerà a produrre, con Mary Parent, Cale Boyter, Brian Herbert, Kim Herbert, Byron Merritt e Thomas Tull come produttori.

Dune 3, Denis Villeneuve: "L'Alia Atreides di Anya Taylor-Joy avrà un ruolo molto importante nel film"

Gli Origo Studios di Budapest, una pietra miliare della fiorente industria cinematografica ungherese, saranno il principale centro di produzione di Dune: Messiah. Conosciuti per le loro strutture all'avanguardia e per aver contribuito a numerose produzioni internazionali di alto profilo, gli Origo sono stati fondamentali per dare vita all'ambiziosa visione di Villeneuve.

Le riprese sono previste dal settembre 2025 al gennaio 2026, con la data d'uscita fissata al 18 dicembre 2026. Con l'espansione del franchise di Dune, Budapest consolida la sua reputazione di protagonista del cinema mondiale, dimostrando la capacità della città di supportare produzioni su larga scala e di grande impatto visivo.