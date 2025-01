Dune 3: Denis Villeneuve svela altri dettagli: "Sarà la fine della storia di Paul Atreides"

Denis Villeneuve ha annunciato che la lavorazione di Dune 3 è già iniziata e ha aggiunto che i tempi di lavorazione del sequel verranno anticipati.

Villeneuve ha diretto e co-sceneggiato Dune e Dune - Parte Due, entrambi ben accolti dalla critica e dal pubblico. L'ultimo capitolo è stato anche un successo al botteghino incassando più di 700 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato il film di maggior incasso del 2024 fino a quando non è stato superato da Inside Out 2.

Il regista aveva precedentemente confermato il suo coinvolgimento in Dune 3, che adatterà il romanzo di Frank Herbert Messia di Dune e sarà l'ultimo adattamento di Villeneuve nel franchise. Dune - Parte Due è stato candidato a 5 Premi Oscar, incluso quello per il Miglior film.

Dune - Parte due: un'immagine di Timothée Chalamet

Parlando con Deadline, Villeneuve ha dichiarato che "sono in piena fase di scrittura" di Dune 3 e che "tornerà dietro la macchina da presa più velocemente di quanto pensi" per la storia che "concluderà l'arco di Paul Atreides".

Dune 3, ecco quando inizieranno le riprese del nuovo capitolo di Denis Villeneuve

Alla domanda su una possibile data di inizio della produzione del terzo film, ha fatto riferimento al 2026, anche se ha chiarito che "questi film richiedono molto tempo per essere realizzati, quindi è meglio non dire ad alta voce quando potrei girare".

"Proprio come Herbert con Messia di Dune, penso sia una grande idea fare qualcosa di completamente diverso. La storia si svolge circa 12 anni dopo aver lasciato i personaggi alla fine della Parte Due. Il loro viaggio, la loro storia è diversa questa volta, ed è per questo che dico sempre che pur essendo lo stesso mondo, si tratta di un nuovo film con nuove circostanze".