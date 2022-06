Dune 2: Legendary posticipa la data di uscita del sequel diretto da Denis Villeneuve

Legendary ha annunciato il posticipo della data di uscita nelle sale di Dune 2 e quando debutterà nei cinema il sequel di Godzilla vs. Kong.

Dune: Parte 2 ha una nuova data di uscita: il sequel diretto da Denis Villeneuve è slittato dal 20 ottobre al 17 novembre 2023.

Il film prodotto da Legendary si ritroverà così ad affrontare ai box office The Ballad of Songbirds and Snakes, il progetto prequel di Hunger Games, Trolls 3 e un film diretto da John Krasinski con Ryan Reynolds.

Le riprese di Dune: Part Two inizieranno in autunno nell'area di Budapest. La produzione spera di replicare il successo ottenuto dal primo capitolo della storia tratta dai romanzi di Frank Herbert, arrivato a quota 400 milioni di dollari e in grado di conquistare ben sei Oscar.

Tra i nuovi interpreti che faranno parte del cast ci sono Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Florence Pugh, Christopher Walken e Austin Butler.

Tra i ritorni, invece, quelli di Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem e Josh Brolin.

Tra i produttori spazio anche a Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve e Tanya LaPointe.

Legendary ha inoltre annunciato che il sequel di Godzilla vs. Kong arriverà nelle sale il 15 marzo 2024.