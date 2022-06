Dune 2, Austin Butler: "Ammiro enormemente Denis Villeneuve"

Dune 2 avrà tra i suoi protagonisti Austin Butler, tra pochi giorni nelle sale con il film Elvis, e l'attore ha espresso il suo entusiasmo per la possibilità di essere diretto da Denis Villeneuve.

La giovane star avrà il ruolo di Feyd-Rautha, l figlio preferito del Barone Harkonenn (Stellan Skarsgard), leader dei rivali di Casa Atreides e più astuto del brutale fratello "Beast" Rabban, ruolo affidato a Dave Bautista.

Austin Butler, parlando del suo coinvolgimento in Dune: Part Two, ha spiegato: "Non so cosa posso dire del film. Di sicuro che ho un'enorme ammirazione per Denis Villeneuve e coglierei al volo ogni opportunità per collaborare con lui o qualsiasi cosa simile".

L'attore ha aggiunto parlando del regista canadese: "Lui è un filmmaker incredibile e coinvolge così tanti altri artisti fantastici. E ho amato il primo film. Sto cercando di essere vago, ma ho realmente amato molto Denis!".

Tra i nuovi arrivi nel cast del secondo capitolo della storia tratta dai romanzi di Frank Herbert ci sarà Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan, mentre Christopher Walken sarà l'Imperatore.

Tra gli interpreti ci sono anche Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem e Charlotte Rampling. La sceneggiatura è firmata da Villeneuve, Jon Spaihts ed Eric Roth.