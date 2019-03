Dumbo: Elisa canterà il tema musicale del film!

Dumbo, il nuovo film live-action della Disney in arrivo il 29 marzo, potrà contare sulla presenza nella colonna sonora italiana di un brano cantato da Elisa.

La cantante ha infatti ricevuto il compito di incidere Bimbo Mio, canzone già presente nel lungometraggio animato e che nella nuova versione sarà presente due volte: in una scena con protagonista il simpatico elefantino e sua madre e sui titoli di coda. La rivelazione arriva grazie a un articolo di Vanity Fair in cui si annuncia che Elisa canterà il tema di Dumbo, Baby Mine, che nella versione originale sarà incisa dalla band Arcade Fire.

La star della musica italiana ha inoltre aggiunto che conosce molto bene il cult della Disney e di avere con il film un legame speciale: "Dumbo lo guardavo da bambina, sul divano con mia mamma. Non ci facevamo mancare niente sul fronte sofferenza: quello, Bambi. Ma Dumbo mi devastava più di ogni altro cartone, perché quell'elefantino è sempre stato della mia tribù, un mio parente. So che cosa significa essere presi in giro, derisi: è successo anche a me. Perché ero troppo piccola e sempre troppo emotiva. Ma non sento questa esperienza come una menomazione, anzi mi pare una forza. Mentre le vivi sono tremende, ma poi capisci che le sofferenze sono motori che ti fanno crescere. Non ci si deve preoccupare di chi viene discriminato, ma di chi discrimina. Perché sono questi ultimi a rimanere piccoli per sempre, mentre gli altri diventano grandi".

Nel cast di quello che è tra i film più attesi del 2019 insieme al protagonista Colin Farrell ci sono: Danny DeVito nel ruolo del direttore del circo e Michael Keaton ed Eva Green, che interpretano un talent scout e una trapezista rapiti dalle doti di Dumbo e intenzionati a trasformarlo in una star da cui trarre profitto. Nico Parker e Finley Hobbins, che interpreano i due ragazzi, sono invece al loro debutto sul grande schermo.