DuckTales 3: nella serie Disney debutterà la prima coppia gay di Paperopoli

DuckTales 3 introdurrà la prima coppia gay del mondo di Paperopoli, come ha rivelato il produttore e sceneggiatore della serie animata Francisco "Frank" Angones in un post condiviso online.

Rispondendo a una domanda relativa ai genitori di Violet, Frank ha infatti scritto su Tumblr: "Voglio essere diretto e onesto per quanto riguarda questo punto: i genitori di Violet sono presenti e appaiono, ma non hanno avuto un grande ruolo nella storia fino a questo momento. Come accaduto con tutti i nostri personaggi, abbiamo parlato molto di chi è Violet e del suo passato, di come è cresciuta ed è emersa questa divertente idea dei suoi due papà pieni di entusiasmo e fin troppo pronti a sostenerla, che amano fare i papà".

Lo sceneggiatore di Ducktales ha quindi proseguito: "Non avevamo realmente costruito una storia intorno a loro, ma quando è arrivato il momento di creare un episodio con protagonisti Qui e Violet in una situazione particolare, c'era un motivo per la loro presenza".

Angones ha dichiarato: "Sono ben consapevole che la rappresentazione omosessuale attraverso i genitori e i personaggi secondari è un problema e siamo in un certo senso tornati indietro con molte storie romantiche eterosessuali in questo show a causa delle caratteristiche precedenti dei personaggi che hanno dei rapporti già esistenti (Paperone e Doretta, Paperino e Paperina, Fenton e Gandra) e che ci sono molti ostacoli specifici che si devono superare prima di compiere dei cambiamenti nei personaggi Disney che esistono da tempo. Ma non è realmente una scusa".

Frank ha sottolineato: "Abbiamo compiuto un lavoro piuttosto buono per quanto riguarda la diversità razziale a la rappresentazione della disabilità, ma non abbiamo abbastanza rappresentazione rilevante per quanto riguarda la comunità omosessuale. Abbiamo alcune tematiche e idee riguardanti le possibili storie di questo tipo, ma c'è sempre l'opportunità di fare qualcosa in più". Il produttore e sceneggiatore ha quindi voluto assicurare ai fan: "Credetemi che sono impegnato a migliorare e trovare nuove opportunità per creare una rappresentazione tridimensionale in questo show e nei prossimi di cui mi occuperò".

I due personaggi avrebbero dovuto entrare in scena già in occasione della seconda stagione di Duck Tales quando Lena, dopo essere uscita dal regno delle ombre ed essere diventata una paperetta "normale", sarebbe stata accolta nella casa dei genitori di Violet, venendo adottata dalla coppia. La storia, tuttavia, avrebbero richiesto molto spazio e gli autori hanno deciso di eliminare questo elemento della trama, dando spazio ai personaggi negli episodi ancora inediti.

DuckTales arriverà con gli episodi della terza stagione nel 2020 su Disney Channel e in Italia dovrebbe essere disponibile in streaming su Disney+, servizio che debutterà il 31 marzo 2020.