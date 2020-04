DuckTales, lo showrunner: “Non vedrete mai Topolino nella serie”

Frank Angones, showrunner di DuckTales, ha svelato che non è possibile far apparire Topolino nella serie tv d'animazione: ecco perché.

Ducktales: un'immagine realizzata per la serie tv

Frank Angones, showrunner di DuckTales, ha svelato che non è possibile far apparire Topolino nello show animato. Lo ha fatto ieri su Twitter, commentando l'episodio più recente della serie dove appaiono Cip e Ciop in versione Rescue Rangers, come nel loro show personale andato in onda tra il 1988 e il 1990, per aiutare Jet McQuack contro il perfido Becco d'Acciaio (storico avversario di Darkwing Duck nei primi anni Novanta).

Angones ha spiegato in precedenza che all'inizio della lavorazione egli fece in modo da ottenere l'autorizzazione per tre categorie di personaggi: tutti coloro che erano apparsi nella serie originale, tutti coloro che fanno parte dell'universo dei paperi nei fumetti e, infine, tutti coloro che facevano parte del palinsesto televisivo americano noto come Disney Afternoon (1990-1997). All'epoca gli spiegarono che i Rescue Rangers erano off-limits a causa di altri progetti (mentre ora possono apparire), e rimane tuttora inutilizzabile Topolino. Quest'ultimo ostacolo è stato parzialmente aggirato nella seconda stagione con il personaggio di Mikey Melon: un melone la cui forma ricorda quella della testa del topo, e che parla con la medesima voce tramite un numero da ventriloquo di Paperino.

DuckTales: un'immagine della serie animata Avventure di paperi

Ducktales ha esordito nell'estate del 2017, esattamente trent'anni dopo il debutto della serie originale, e si è fatta notare già dal primo episodio per l'inclusione di personaggi meno noti e allusioni a un mondo più vasto legato al Disney Afternoon: nella prima stagione si menziona Spoonerville, la città dove vive Pippo (apparso di recente nella terza annata), e appaiono personaggi come i Gummi, Darkwing Duck e Don Karnage, celebre antagonista di Baloo nella serie TaleSpin. La seconda stagione ha continuato su questa strada, introducendo personaggi finora mai visti nelle produzioni animate in quanto semisconosciuti in America, come Paperoga e Rockerduck. Nella terza stagione di Ducktales, oltre alle figure già citate, ci sarà il debutto di una nuova versione di Paperina e appariranno personaggi noti e amati del Disney Afternoon come Kit Nuvoletta, spalla di Ballo, e Ocalina, figlia adottiva di Darkwing Duck. Per ora, nel contesto delle produzioni storiche della Disney Television Animation, mancano all'appello il poliziotto Bonkers e i Gargoyles.