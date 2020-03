DuckTales 3: svelata la data di uscita e la lista delle guest star

DuckTales 3 ha ora una data di uscita sugli schermi americani: il 4 aprile, giorno in cui saranno disponibili su Disney XD due degli episodi inediti. La produzione della serie animata ha compiuto l'annuncio via Twitter aggiornando i fan anche sulla lista delle guest star impegnate al doppiaggio.

La terza stagione di Ducktales mostrerà la famiglia Duck viaggiare per il mondo alla ricerca degli artifatti perduti più importanti, mentre un'organizzazione segreta legata al passato di Paperone cercherà di fermarli a ogni costo.

Tra i personaggi che appariranno ci saranno anche Daisy Duck, Pippo, e personaggi tratti da TaleSpin, Cip e Ciop agenti speciali e Darkwing Duck.

Le guest star delle puntate saranno Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Selma Blair (Hellboy), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Bebe Neuwirth (Cheers), Retta (Parks and Recreation), Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Jaleel White (Family Matters), Doug Jones (Hellboy), Clancy Brown (The Shawshank Redemption), James Marsters (Buffy the Vampire Slayer), Hugh Bonneville (Downton Abbey), Abby Ryder-Fortson (Ant-Man and the Wasp), Tress MacNeille (Mickey Mouse Mixed-Up Adventures), Bill Farmer (Mickey Mouse Mixed-Up Adventures), James Monroe Iglehart (Hamilton a Broadway) e Adam Pally (Sonic the Hedgehog).

BIG ANNOUNCEMENT 🗣 #DuckTales Season 3 premieres with back-to-back episodes, Saturday, April 4th on @DisneyXD! Woo-oo! pic.twitter.com/ZXSibL9bVI — Disney TVA (@DisneyTVA) March 5, 2020

DuckTales, in Italia, dovrebbe essere disponibile sulla nuova piattaforma di streaming Disney+, in arrivo il 24 marzo.